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Статусные и экономичные: топ-5 электрических кроссоверов на украинском рынке

Цихоцкая Мария

Статусные и экономичные: топ-5 электрических кроссоверов на украинском рынке
Кроссоверы бьют рекорды продаж, опережая автомобили других классических концепций.

Кроссоверы бьют рекорды продаж, опережая автомобили других классических концепций. Этот тренд относится и к электромобилям: кроссоверы с батарейками под капотом отодвигают на второй план всех без разбора электро-конкурентов. Что же больше нравится украинским поклонникам электропривода?

РБК-Украина представляет 5 электрических кроссоверов, возглавляющих украинский рынок.

Volkswagen ID.4:

  • Популярна модель от Volkswagen, выпускаемая в Германии и Китае. В Украине представлены в основном китайские версии по доступной цене (порядка $29 000).
  • Доступна в нескольких модификациях, в частности, заднеприводной и полноприводной (с двумя электромоторами суммарно 313 л.с.).
  • Запас хода: 400 – 550 км (методика NEDC).
  • Достоинства: доступная цена, просторный салон, большой запас хода.

MG4:

  • Британско-китайская машина создана чисто как электромобиль.
  • Интересный интерьер и отличная управляемость.
  • 200-сильный электромотор разгоняет MG4 до 100 км/ч за 7,9 с.
  • Запас хода: до 450 км (батарея 64 кВт-ч, методика WLTP).
  • Достоинства: интересный дизайн, динамичная езда, 7 лет гарантии.

Toyota bZ4X:

  • Среднеразмерный электрокроссовер от Toyota.
  • Выразительный экстерьер и передовые японские технологии.
  • Доступен в двух модификациях: переднеприводная и полноприводная (218 л.с., разгон 0-100 км/ч за 7,7 с).
  • Запас хода: 400 – 615 км (методика CLTC).
  • Достоинства: надежность, большой запас хода, возможность выбора привода.

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Tesla Model Y:

  • Общеуважаемый автомобиль, хорошо известный в Украине на протяжении почти 5 лет.
  • Небогатый интерьер, но совершенная техническая часть.
  • Доступно в двух модификациях: заднеприводной (один двигатель) и полноприводной (два двигателя).
  • Большой запас хода, скоростные модификации.
  • Достоинства: стиль, динамика, развитая сеть Supercharger.

Volvo XC40 Recharge:

  • Электрическая версия отлично известной модели XC40.
  • Просторный салон и богатый опциями.
  • Мягкая, удобная подвеска.
  • Существенно лучше динамика, чем у бензиновой/дизельной версии.
  • Достоинства: комфорт, безопасность, качество Volvo.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о том, автомобили каких марок украинцы чаще всего ввозили в первой половине 2024 года.

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