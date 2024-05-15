Зійде вдвічі швидше: городники дали пораду, як прискорити ріст розсади

Олена Улянич, завідувачка кафедри овочівництва Уманського національного університету садівництва, поділилася своїми знаннями та досвідом з вирощування розсади.Вона порадила звертати увагу на деякі фактори, які впливають на ріст розсади. Крім того, є методи, за допомогою яких можна пришвидшити її сходження.

Кліматичні особливості регіону:

Важливо враховувати клімат вашої місцевості, щоб правильно розрахувати час посіву насіння та висадки розсади у відкритий ґрунт. Не ризикуйте висаджувати розсаду, якщо існує ймовірність заморозків.

Касетний спосіб:

Олена Улянич рекомендує використовувати касетний спосіб вирощування розсади. Це економить насіння, адже кожна рослина має чітко окреслене місце, а також полегшує пересадку у відкритий ґрунт. Коренева система розсади залишається неушкодженою, що сприяє кращому приживанню та швидшому розвитку.

Переваги касетного способу:

Зменшує витрату насіння вшестеро.

Рослини без проблем адаптуються до нових умов при пересадці.

Вегетаційний період триває безперервно.

Коренева система залишається неушкодженою.

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Пересадка розсади:

Перед висадкою розсади у відкритий ґрунт важливо її загартувати. Це робиться шляхом винесення касет на добу на свіже повітря.

Замочування насіння:

Існує багато способів замочування насіння перед посівом. Олена Улянич рекомендує використовувати:

Кип'ячену воду кімнатної температури: найпростіший та найдоступніший метод.

найпростіший та найдоступніший метод. Розчин марганцевокислого калію: дезінфікує посівний матеріал (1% розчин на 20 хвилин).

дезінфікує посівний матеріал (1% розчин на 20 хвилин). Розчин із деревної золи: додатково живить насіння (1 столова ложка на 1 літр води, замочувати 1 годину).

Поради щодо вирощування розсади:

Використовуйте якісне насіння від перевірених виробників.

Забезпечте розсаду достатньою кількістю світла та тепла.

Регулярно поливайте розсаду, але не допускайте перезволоження.

Підгодовуйте розсаду мінеральними та органічними добривами.

Своєчасно пікіруйте розсаду (пересаджуйте у більші ємності).

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете виростити здорову та міцну розсаду, яка порадує вас багатим врожаєм.

Нагадаємо, ми вже писали, як змусити розсаду прорости, якщо вона "заснула".

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