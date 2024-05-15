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Сойдет вдвое быстрее: огородники дали совет, как ускорить рост рассады

Цихоцкая Мария

Сойдет вдвое быстрее: огородники дали совет, как ускорить рост рассады
Есть методы, с помощью которых можно ускорить ее восхождение.

Елена Улянич, заведующая кафедрой овощеводства Уманского национального университета садоводства, поделилась своими знаниями и опытом по выращиванию рассады. Она посоветовала обращать внимание на некоторые факторы, влияющие на рост рассады. Кроме того, есть методы, с помощью которых можно ускорить ее восхождение.

Климатические особенности региона:

Важно учитывать климат вашей местности, чтобы правильно рассчитать время посева семян и высадки рассады в открытый грунт. Не рискуйте высаживать рассаду, если существует вероятность заморозков.

Кассетный способ:

Елена Уляныч рекомендует использовать кассетный способ выращивания рассады. Это экономит семена, ведь каждое растение имеет четко очерченное место, а также облегчает пересадку в открытый грунт. Корневая система рассады остается невредимой, что способствует лучшему приживанию и более быстрому развитию.

Преимущества кассетного способа:

  • Уменьшает расход семян в шесть раз.
  • Растения без проблем адаптируются к новым условиям при пересадке.
  • Вегетационный период длится непрерывно.
  • Корневая система остается невредимой.

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Пересадка рассады:

Перед высадкой рассады в открытую почву важно ее закалить. Это делается путем уноса кассет в сутки на свежий воздух.

Замачивание семян:

Существует множество способов замачивания семян перед посевом. Елена Уляныч рекомендует использовать:

  • Кипяченую воду комнатной температуры: самый простой и доступный метод.
  • Раствор марганцовокислого калия: дезинфицирует посевной материал (1% раствор в 20 минут).
  • Раствор из древесной золы дополнительно питают семена (1 столовая ложка на 1 литр воды, замачивать 1 час).

Советы по выращиванию рассады:

  • Используйте качественные семена от проверенных производителей.
  • Обеспечьте рассаду достаточным количеством света и тепла.
  • Регулярно поливайте рассаду, но не допускайте переувлажнения.
  • Подкармливайте рассаду минеральными и органическими удобрениями.
  • Своевременно пикируйте рассаду (пересаживайте в большие емкости).

Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить здоровую и крепкую рассаду, которая обрадует вас богатым урожаем.

Напомним, мы уже писали, как заставить рассаду прорасти, если она "уснула".

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