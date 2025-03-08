Зроблені з 'космічного металу': вчені знайшли на Іберійському півострові унікальні артефакти

Серед золотих прикрас бронзового віку, знайдених на Іберійському півострові, археологи виявили два артефакти, які можуть мати незвичайне походження. Вже встановлено, що вони виготовлені з металу, проте дослідники припускають, що його походження не земне.

Ці унікальні знахідки, серед яких масивний браслет і порожниста напівсфера, були виявлені в Національному археологічному музеї Іспанії. Наукове дослідження Сальвадора Ровіра-Льоренса свідчить, що технології металургії на Іберійському півострові понад три тисячі років тому були значно розвиненішими, ніж вважалося раніше. Про це пише Science alert.

Скарб Вільєни, знайдений ще у 1963 році поблизу сучасного Аліканте, складається з 66 артефактів, переважно золотих. Він є одним із найцінніших зразків ювелірного мистецтва бронзового віку в Європі. Однак особливу увагу вчених привернули два предмети: ймовірна частина скіпетра або руків’я меча та браслет, схожий на торк. Їхній характерний феромагнітний вигляд свідчить про високий вміст заліза.

Читайте також: Має унікальну екосистему: науковці відкрили секрет найглибшої печери у світі

Важливим є те, що залізна доба в Іберії почалася приблизно в 850 році до н.е., тоді як знайдені артефакти датуються періодом між 1500 і 1200 роками до н.е. Це викликало сумніви щодо земного походження металу. Дослідники наголошують, що крім залізних руд на поверхні Землі, існує ще один важливий ресурс — метеоритне залізо. Подібні артефакти, створені з матеріалу космічного походження, зустрічаються у різних частинах світу і датуються ще до настання залізної доби. Найвідомішим прикладом є залізний кинджал фараона Тутанхамона.

Головна відмінність між земним та метеоритним залізом — вміст нікелю, який у космічному металі значно вищий. Проведений аналіз артефактів зі Скарбу Вільєни, попри вплив корозії, підтвердив наявність метеоритного заліза в обох предметах.

Це відкриття стало першим підтвердженням використання метеоритного металу на Іберійському півострові, що відповідає періоду пізнього бронзового віку, коли масове виробництво заліза ще не розпочалося. Наступним етапом досліджень стане застосування новітніх неінвазивних методів аналізу, які допоможуть отримати ще більш точні дані про унікальність і походження цих артефактів.

Раніше ми розповідали, що знайдено гробницю фараона, яка залишалася таємницею понад століття.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!