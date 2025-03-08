Сделано из 'космического металла': ученые нашли на Иберийском полуострове уникальные артефакты

Среди золотых украшений бронзового века, найденных на Иберийском полуострове, археологи обнаружили два артефакта, которые могут иметь необыкновенное происхождение. Уже установлено, что они сделаны из сплава, но исследователи предполагают, что его происхождение не земное.

Эти уникальные находки, среди которых массивный браслет и полая полусфера, были обнаружены в Национальном археологическом музее Испании. Научное исследование Сальвадора Ровира-Льоренса свидетельствует, что технологии металлургии на Иберийском полуострове более трех тысяч лет назад были значительно более развитыми, чем считалось ранее. Об этом пишет Science alert.

Сокровище Вильены, найденное еще в 1963 году вблизи современного Аликанте, состоит из 66 артефактов, преимущественно золотых. Он является одним из самых ценных образцов ювелирного искусства бронзового века в Европе. Однако особое внимание ученых привлекли два предмета: вероятная часть скипетра или рукоятка меча и браслет, похожий на торк. Их характерный ферромагнитный вид свидетельствует о высоком содержании железа.

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Важно то, что железные сутки в Иберии начались примерно в 850 году до н.э., тогда как найденные артефакты датируются периодом между 1500 и 1200 годами до н.э. Это вызывало сомнения по поводу земного происхождения металла. Исследователи отмечают, что кроме железных руд на поверхности Земли существует еще один важный ресурс — метеоритное железо. Подобные артефакты, созданные из материала космического происхождения, встречаются в разных частях света и датируются еще до наступления железных суток. Самым известным примером является железный кинжал фараона Тутанхамона.

Главное отличие между земным и метеоритным железом – содержание никеля, который в космическом металле значительно выше. Проведенный анализ артефактов из Сокровищ Вильены, несмотря на влияние коррозии, подтвердил наличие метеоритного железа в обоих предметах.

Это открытие стало первым подтверждением использования метеоритного металла на Иберийском полуострове, что соответствует периоду позднего бронзового века, когда массовое производство железа еще не началось. Следующим этапом исследований станет применение новейших неинвазивных методов анализа, которые помогут получить еще более точные данные об уникальности и происхождении этих артефактов.

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