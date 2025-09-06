Найбільший птах у світі: чому він зник і до чого тут люди

Після багатьох років суперечок та численних досліджень науковці з Інституту зоології міжнародної організації з охорони природи ZSL (Зоологічне товариство Лондона) нарешті з’ясували, який птах був найбільшим у світі. Мова йде про гігантських епіорнісів, або слонових птахів, які зникли близько тисячі років тому та раніше населяли Мадагаскар.

Як повідомляє Daily Galaxy, ці велетні перевершували навіть найбільших сучасних страусів: вага деяких особин сягала понад 900 кг, а зріст – більше трьох метрів.

Ці нелітаючі гіганти відзначалися потужними ногами та масивним тілом і мешкали на лісистих територіях і рівнинах Мадагаскару, де майже не було хижаків. Їхні яйця вражали розмірами: до 33 см завдовжки і близько 7,5 літра об’єму, що еквівалентно приблизно 150 курячим яйцям. Скам’янілі рештки таких яєць і досі знаходять на узбережжі острова.

Слонові птахи були травоїдними: вони харчувалися фруктами, листям та іншою рослинністю в густих лісах. Повільно переміщаючись серед дерев і чагарників, вони покладалися на свою величезну статуру та силу для орієнтації, а не на швидкість чи спритність.

Цікаво, що найближчими живими родичами слонових птахів виявилися не великі страуси чи ему, а значно менші нелітаючі ківі з Нової Зеландії. Сучасні генетичні дослідження підтвердили глибокий еволюційний зв’язок між цими видами, незважаючи на їхню величезну різницю в розмірах.

Вплив людини на зникнення слонових птахів

Зникнення слонових птахів пов’язане з появою людських поселень на Мадагаскарі приблизно між 500 та 1000 роками нашої ери. Діяльність людини значно вплинула на скорочення популяції цих велетнів.

Зменшення чисельності птахів призвело до втрати здатності підтримувати стабільну популяцію, і до 1000 року нашої ери слонові птахи повністю зникли з планети. Сьогодні вони залишилися лише в легендах та скам’янілих рештках, продовжуючи захоплювати науковців.

Вимирання цих величезних та вражаючих істот показує, наскільки крихким був баланс екосистем Мадагаскару та демонструє тривалий вплив людської діяльності на природу.

