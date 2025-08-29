Міг розірвати динозавра: у Аргентині виявили рештки крокодила-гіперхижака

В Аргентині науковці відкрили новий вид давнього хижака — родича крокодилів, який у крейдяному періоді був справжнім жахом для динозаврів. Хижака назвали Kostensuchus atrox. Перша частина назви походить від патагонського вітру та імені єгипетського бога з головою крокодила, а слово atrox у перекладі означає "лютий" чи "суворий".

Скам’янілі рештки виявили у формації Чоррільо на півдні Аргентини, у відкладеннях віком близько 70 мільйонів років. Про це пише The Independent.

Фахівці відзначають, що тодішня Патагонія була теплою та вологою місцевістю з прісноводними заплавами, де мешкали динозаври, черепахи, жаби та ссавці. Скам’янілість крокодилоподібного хижака збереглася майже повністю — дослідники знайшли череп, щелепи з добре помітними деталями та кілька кісток тіла.

Порівняння з сучасними кайманами й алігаторами дало змогу припустити, що довжина K. atrox сягала приблизно 3,5 метра, а маса — близько 250 кілограмів. Його щелепи були надзвичайно міцними, а зуби — великими й гострими, здатними розривати навіть динозаврів середнього розміру.

Науковці вважають, що цей вид був другим за величиною хижаком у місцевості та входив до верхівки харчового ланцюга. Хоча K. atrox не належав до динозаврів, він представляв групу вимерлих рептилій — пеірозавридів, споріднених із сучасними крокодилами та алігаторами.

Дослідження показало, що широка морда, будова зубів та анатомічні особливості вказують на "гіперхижацький" спосіб життя цього виду. Його зуби були пристосовані не лише проколювати, а й розрізати м’які тканини великої здобичі. Таким чином, K. atrox став важливою ланкою у розумінні екосистем Патагонії наприкінці крейдяного періоду, додаючи ще один доказ того, що у цих широтах існували грізні хижаки, здатні конкурувати навіть із динозаврами.

