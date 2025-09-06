Самая большая птица в мире: почему она исчезла и при чем здесь люди

После многих лет споров и многочисленных исследований ученые из Института зоологии международной организации по охране природы ZSL (Зоологическое общество Лондона) наконец-то выяснили, какая птица была самой большой в мире. Речь идет о гигантских эпиорнисах, или слоновых птицах, исчезнувших около тысячи лет назад и ранее населявших Мадагаскар.

Как сообщает Daily Galaxy, эти великаны превосходили даже крупнейших современных страусов: вес некоторых особей достигал более 900 кг, а рост – более трех метров.

Эти нелетающие гиганты отличались мощными ногами и массивным телом и обитали на лесистых территориях и равнинах Мадагаскара, где почти не было хищников. Их яйца поражали размерами: до 33 см длиной и около 7,5 литра объема, что эквивалентно примерно 150 куриным яйцам. Окаменевшие остатки таких яиц до сих пор находят на побережье острова.

Слоновые птицы были травоядными: они питались фруктами, листьями и другой растительностью в густых лесах. Медленно перемещаясь среди деревьев и кустарников, они полагались на свое огромное телосложение и силу для ориентации, а не на скорость или ловкость.

Интересно, что ближайшими живыми родственниками слоновых птиц оказались не большие страусы или эму, а гораздо меньшие нелетающие киви из Новой Зеландии. Современные генетические исследования подтвердили глубокую эволюционную связь между этими видами, несмотря на их огромную разницу в размерах.

Воздействие человека на исчезновение слоновых птиц

Исчезновение слоновых птиц связано с появлением человеческих поселений на Мадагаскаре примерно между 500 и 1000 годами нашей эры. Деятельность человека существенно повлияла на сокращение популяции этих великанов.

Уменьшение численности птиц привело к утрате способности поддерживать стабильную популяцию, и к 1000 г. нашей эры слоновые птицы полностью исчезли с планеты. Сегодня они остались только в легендах и окаменевших останках, продолжая увлекать ученых.

Вымирание этих огромных и впечатляющих существ показывает, насколько хрупок был баланс экосистем Мадагаскара и демонстрирует длительное влияние человеческой деятельности на природу.

