Древние люди использовали ядовитые стрелы еще 60 тысяч лет назад: как об этом узнали (фото)

Ученые обнаружили прямые доказательства того, что охотники-собиратели в Южной Африке применяли растительные яды на каменных наконечниках стрел уже 60 000 лет назад. Это открытие отодвигает дату появления сложных охотничьих технологий более чем на 50 000 лет в прошлом и свидетельствует о высоком уровне технических знаний и планировании наших предков.

Исследование проводилось международной командой археологов из Южной Африки и Швеции. Они проанализировали 10 кварцевых наконечников стрел (микролитов), найденных еще в 1985 году в углу Умлатузана (Umhlatuzana Rock Shelter) в провинции Квазулу-Наталь. Эти артефакты происходят из слоя осадка, датированного примерно 60 000 лет назад. Об этом пишет IFLScience.

С помощью микрохимического и биомолекулярного анализа на пяти наконечниках были обнаружены остатки токсичных алкалоидов бупандрина (buphandrine) и эпибупандрина (epibuphanisine). Эти вещества производит растение Boophone disticha, известное в регионе как гифбол (gifbol, "ядовитая луковица"). Это растение до сих пор используется традиционными охотниками Южной Африки для отравления стрел.

Профессор Марлиз Ломбард (Marlize Lombard) из Университета Йоханнесбурга отметила: "Я была несколько удивлена, когда мы обнаружили тот же яд гифбола на пяти наконечниках стрел. Это подтверждает непрерывность традиции: тот же токсин был найден также на этноисторических стрелах XVIII века, собранных в Южной Африке".

Для сравнения исследователи проанализировали яд из современных образцов Boophone disticha и исторических стрел – химические сигнатуры полностью совпали.

До этого открытия самые старые подтвержденные примеры отравленного оружия датировались лишь 6700 (пещера Крюгер, Южная Африка) и 4000 годами (Египет). Находка в Умлатузане – это первые прямые доказательства использования яда на стрелах в среднем каменном веке.

Ядовитые стрелы не были назначены для мгновенного убийства. Небольшие кварцевые наконечники специально формировались так, чтобы отламываться после ушиба и оставаться в теле животного. Медленно действующий токсин вызывал паралич и смерть в течение часов или дней. Охотники могли долго преследовать раненую добычу – антилоп, зебр или даже жирафов – тратя меньше сил и времени.

Профессор Свен Исакссон (Sven Isaksson) из Стокгольмского университета объясняет: "Яд значительно облегчал охоту, сокращая необходимость длительного преследования. Это требовало глубокого понимания ботаники, планирования и причинных связей".

Профессор Ломбард добавляет: "Эти охотники 60 000 лет назад не сильно отличались от нас в технических возможностях. Они не просто изобрели лук и стрелу гораздо раньше, чем считалось, но и овладели химией природы для повышения эффективности охоты".

Открытие опубликовано в журнале Science Advances (2026) и считается одним из самых важных в изучении когнитивных способностей ранних Homo sapiens. Оно подтверждает, что сложные технологии и абстрактное мышление появились гораздо раньше, чем предполагали учёные.

