Родич Едварда Руки-ножиці: у Бразилії знайшли рештки стародавнього хижака з незвичайними лапами (фото)

На півдні Бразилії знайдено давню рептилію з великими руками та довгими кігтями, схожими на мечі. Вчені зазначили, що кінцівки цього стародавнього хижака "трохи нагадують руки Едварда Руки-ножиці".

Про це повідомляє Live Science.

Співавтор дослідження, палеонтолог з Федерального університету Санта-Марія в Бразилії Родріго Мюллер, розповів, що істоту назвали Venetorapter gassenae через її характерний хижий дзьоб і чіпкі кігті. Ймовірно, ця рептилія жила близько 230 мільйонів років тому, мала великий дзьоб і використовувала кігті для лазіння по деревах та розбирання здобичі.

На рисовій фермі в штаті Ріу-Гранді-ду-Сул на півдні Бразилії команда Мюллера знайшла рештки стародавньої рептилії. Вчені дослідили фрагменти скелета хижака і встановили, що його висота могла сягати приблизно 70 сантиметрів, а довжина — одного метра. Знайдені фрагменти свідчать про те, що це була доросла особина.

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Venetorapter gassenae, з пухнастим хутром і довгим хвостом, належить до лагерпетид — групи рептилій, які існували на Землі ще до динозаврів. Палеонтологи вважають, що ці літаючі рептилії панували в небі навіть за часів динозаврів.

Мюллер зазначив, що подовжений четвертий палець на скам’янілій правій лапі стародавнього хижака раніше спостерігався у лагерпетид, що наштовхнуло дослідників на думку про їхній тісний зв’язок з птерозаврами.

Раніше вважалося, що лагерпетиди були менш анатомічно різноманітні, ніж птерозаври та динозаври. Проте, проаналізувавши скам’янілості 18 видів динозаврів і 10 видів птерозаврів, а також їхніх предків-рептилій, вчені дійшли висновку, що лагерпетиди могли бути настільки ж різноманітними.

Вчені сподіваються знайти більше зразків стародавніх рептилій, щоб краще зрозуміти їхній раціон, зовнішній вигляд і середовище проживання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Намібії знайшли рештки гігантського стародавнього звіра з величезними зубами.

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