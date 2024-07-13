Родственник Эдварда Руки-ножницы: в Бразилии нашли останки древнего хищника с необычными лапами (фото)

На юге Бразилии найдена давняя рептилия с большими руками и длинными когтями, похожими на мечи. Ученые отметили, что концовки этого древнего хищника "чуть-чуть напоминают руки Эдварда Руки-ножницы".

Об этом сообщает Live Science.

Соавтор исследования, палеонтолог из Федерального университета Санта-Мария в Бразилии Родриго Мюллер, рассказал, что существо назвали Venetorapter gassenae из-за его характерного хищного клюва и цепких когтей. Вероятно, эта рептилия жила около 230 миллионов лет назад, имела большой клюв и использовала когти для лазания по деревьям и разборки добычи.

На рисовой ферме в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии команда Мюллера обнаружила останки древней рептилии. Ученые исследовали фрагменты скелета хищника и установили, что его высота могла достигать примерно 70 сантиметров, а длина – одного метра. Обнаруженные фрагменты свидетельствуют о том, что это была взрослая особь.

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Venetorapter gassenae, с пушистым мехом и длинным хвостом, принадлежит к лагерпетидам — группе рептилий, которые существовали на Земле еще до динозавров. Палеонтологи считают, что эти летающие рептилии царили в небе даже во времена динозавров.

Мюллер отметил, что удлиненный четвертый палец на окаменевшей правой лапе древнего хищника ранее наблюдался в лагерпетид, что натолкнуло исследователей на мысль об их тесной связи с птерозаврами.

Ранее считалось, что лагерпетиды были менее анатомически многообразны, чем птерозавры и динозавры. Однако, проанализировав окаменелости 18 видов динозавров и 10 видов птерозавров, а также их предков-рептилий, ученые пришли к выводу, что лагерпетиды могли быть столь же многообразны.

Ученые надеются найти больше образцов древних рептилий, чтобы лучше понять их рацион, внешний вид и среду обитания.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Намибии обнаружили останки гигантского древнего зверя с огромными зубами.

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