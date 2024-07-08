Рекордні показники: синоптики налякали українців прогнозом погоди на тиждень

В Україні у період з 8 по 15 липня очікується значна спека, подекуди стовпчики термометрів підіймуться до 41 градуса.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що з 8 до 10 спека буде терпима, а от упродовж 11-15 липня у більшості областей очікується її посилення.

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"Максимальна температура вдень становитиме 35-38°; у південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях місцями надзвичайна спека 40-41°. Для України абсолютний максимум температури складає 42°, і був зафіксований на Луганщині 12 серпня 2010 року", – додали синоптики.

Метеоролог Ігор Кібальчич підтвердив цей прогноз УГМЦ. Він каже, що "температурне тло суттєво перевищить норму, а денні максимальні значення температури місцями можуть досягти рекордних показників за весь період метеорологічних спостережень".

Температура в країнах Європи. Джерело: meteoprog.com

За його прогнозом, у вихідні, в суботу, 13 липня, та у неділю, 14 липня, покращення погодних умов не варто очікувати. Кращою ситуація може бути у західних областях, тут спеку розбавлять "локальні грозові зливи у супроводі шквалів та граду".

Синоптиця Наталка Діденко прогнозує, що сильна спека прийде надовго – десь на півтора тижня.

"Стовпчики термометрів досягатимуть +33+39 градусів, подекуди +40 і вище. Та ще й досить тривалий час", – написала вона у Фейсбуці.

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