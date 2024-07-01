Стало відомо, коли в Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на липень

Синоптики прогнозують, що липень 2024 року в Україні буде аномально спекотним, з дефіцитом опадів та високим рівнем пожежної небезпеки.

Середня температура повітря протягом місяця буде на 2-3,5°C вище за норму. Найспекотніше буде у південних та східних областях, де стовпчик термометра може піднятися до +39°C, повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

За його прогнозом, у першій декаді липня очікується аномальна спека. Температура вдень сягатиме +34…+39°C, а дощі йтимуть лише у західних та північних областях.

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У другій та третій декадах спека трохи послабшає, але все ж таки залишатиметься вище за норму. Опади розподіляться нерівномірно: на заході й півночі очікується більше дощів, ніж на сході та півдні.

Загалом протягом липня випаде менше опадів, ніж зазвичай. Це може призвести до розвитку ґрунтової посухи, особливо на Лівобережжі.

Карта погоди на липень 2024. Джерело: meteoprog.com

"Протягом другої і третьої декади липня температурний фон трохи знизиться, завдяки ослабленню блокуючого антициклону та деякій активізації синоптичних процесів із заходу... Опади в другій і третій декаді місяця розподіляться плямисто і нерівномірно по території, але їх сумарна кількість за липень виявиться вищою за норму в західних регіонах... В окремі дні грозові зливи будуть супроводжуватися шквалами до 17 – 23 м/с та градом", – повідомив синоптик.

Також синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в лісових районах.

Ось детальніший прогноз погоди по регіонах:

Західні та північні області: середня температура +21…+23°C, опадів 130-180% норми.

Карпати: середня температура +17…+19°C, опадів близько норми.

Центральні, південні та східні області: середня температура +24…+27°C, опадів 50-70% норми.

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