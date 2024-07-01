Стало известно, когда в Украине станет прохладнее: прогноз погоды на июль

Синоптики прогнозируют, что июль 2024 года в Украине будет аномально жарким, с дефицитом осадков и высоким уровнем пожарной опасности.

Средняя температура воздуха в течение месяца будет на 2-3,5°C выше нормы. Жарче всего будет в южных и восточных областях, где столбик термометра может подняться до +39°C, сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

По его прогнозу, в первой декаде июля ожидается аномальная жара. Температура днем будет достигать +34…+39°C, а дожди будут идти только в западных и северных областях.

Вас также заинтересует: Что делать, когда вам становится плохо в жару

Во второй и третьей декадах жара немного ослабнет, но все же будет оставаться выше нормы. Осадки распределятся неравномерно: на западе и севере ожидается больше дождей, чем на востоке и юге.

В целом в июле выпадет меньше осадков, чем обычно. Это может привести к развитию почвенной засухи, особенно на Левобережье.

Карта погоды на июль 2024 года. Источник: meteoprog.com

"В течение второй и третьей декады июля температурный фон немного снизится, благодаря ослаблению блокирующего антициклона и некоторой активизации синоптических процессов с запада... Осадки во второй и третьей декаде месяца распределятся пятнисто и неравномерно по территории, но их суммарное количество за июль окажется выше нормы в западных регионах... В отдельные дни грозовые ливни будут сопровождаться шквалами до 17 – 23 м/с и градом", – сообщил синоптик.

Также синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в лесных районах.

Вот более подробный прогноз погоды по регионам:

Западные и северные области: средняя температура +21...+23°C, осадков 130-180% нормы.

Карпаты: средняя температура +17...+19°C, осадков около нормы.

Центральные, южные и восточные области: средняя температура +24 ... +27 ° C, осадков 50-70% нормы.

Предлагаем узнать, какие вещи ни за что нельзя оставлять в машине во время жары.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!