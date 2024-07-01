Спека в Україні: як запобігти теплового удару і що робити, коли трапився
Сьогодні в Києві прогнозується спека із підйомом температури до 33-34 С, показники термометра перевищать 30 С у більшості міст і сіл нашої країни. В останні роки кількість спекотних літніх днів збільшується, це становить небезпеку для всіх людей, а особливо тих, хто має хронічні проблеми із здоров’ям.
Активність сонячних променів у літні місяці дуже висока, що створює високі ризики перегріву та отримання теплового удару. Перегрів та теплове виснаження зазвичай не потребують екстреної медичної допомоги, якщо людина має можливості перебувати у прохолодному приміщенні протягом щонайменше 30 хвилин. Натомість, при появі ознак теплового удару, необхідне невідкладне втручання лікарів.
ОЗНАКИ ПЕРЕГРІВУ
Ознаки теплового виснаження (при стані помірної тяжкості внаслідок перегріву) включають: втому, запаморочення, головний біль, нудоту, надмірне потовиділення. Шкіра може стати блідою чи липкою або виникає висип, судоми в руках, ногах і животі, спостерігається прискорене дихання або серцебиття, висока температура, сильна спрага, слабкість.
Симптоми теплового виснаження часто однакові у дорослих і дітей, хоча діти також можуть стати дратівливими.
Якщо є ознаки теплового виснаження, людині потрібно невідкладно переміститися у прохолодне приміщення та випити достатню кількість рідини.
ЩО РОБИТИ
Якщо ви відчули або помітили в інших ознаки перегріву, виконайте такі 4 кроки:
Перемістіть людину у прохолодне місце.
Зніміть весь непотрібний одяг, наприклад куртку або шкарпетки.
Дайте випити регідратаційний напій або прохолодну воду.
Охолодіть шкіру: збризніть або протріть її прохолодною водою. Також можна використати холодні пакети, загорнуті в тканину, поклавши їх під пахви або на шию.
Залишайтеся з людиною, допоки їй не стане краще. Вона має почати охолоджуватися та відчувати поліпшення стану протягом 30 хвилин.
КОЛИ ПОТРІБНА ДОПОМОГА
Тепловий удар є найтяжчим проявом теплового ураження та результатом порушення терморегуляції, який загрожує життю.
Викликайте швидку, якщо є такі його ознаки:
погане самопочуття після 30 хвилин відпочинку в прохолодному місці, охолодження та вживання рідини
дуже висока температура
гаряча шкіра, яка не потіє і може почервоніти
прискорене серцебиття
прискорене дихання або задишка
плутанина думок і відсутність координації
судоми
втрата свідомості.
ПРОФІЛАКТИКА ПЕРЕГРІВУ
Існує високий ризик теплового виснаження або теплового удару під час спекотної погоди або фізичних вправ.
Щоб запобігти цьому:
пийте більше холодних напоїв, особливо якщо ви активні або займаєтеся спортом
носіть світлий, вільний одяг
уникайте перебування на сонці з 11:00 до 15:00
уникайте вживання алкоголю
уникайте надмірних фізичних навантажень
якщо ви перебуваєте в приміщенні в дуже спекотний день, закрийте штори та вікна, якщо надворі спекотніше, ніж всередині.
Діти, люди похилого віку та люди з тривалими захворюваннями (наприклад, діабет або серцево-судинні захворювання) більше схильні до ризику теплового виснаження або теплового удару.