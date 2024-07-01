Жара в Украине: как предотвратить тепловой удар и что делать, когда случился

Сьогодні в Києві прогнозується спека із підйомом температури до 33-34 С, показники термометра перевищать 30 С у більшості міст і сіл нашої країни. В останні роки кількість спекотних літніх днів збільшується, це становить небезпеку для всіх людей, а особливо тих, хто має хронічні проблеми із здоров’ям.

Активність сонячних променів у літні місяці дуже висока, що створює високі ризики перегріву та отримання теплового удару. Перегрів та теплове виснаження зазвичай не потребують екстреної медичної допомоги, якщо людина має можливості перебувати у прохолодному приміщенні протягом щонайменше 30 хвилин. Натомість, при появі ознак теплового удару, необхідне невідкладне втручання лікарів.

ОЗНАКИ ПЕРЕГРІВУ

Ознаки теплового виснаження (при стані помірної тяжкості внаслідок перегріву) включають: втому, запаморочення, головний біль, нудоту, надмірне потовиділення. Шкіра може стати блідою чи липкою або виникає висип, судоми в руках, ногах і животі, спостерігається прискорене дихання або серцебиття, висока температура, сильна спрага, слабкість.

Симптоми теплового виснаження часто однакові у дорослих і дітей, хоча діти також можуть стати дратівливими.

Якщо є ознаки теплового виснаження, людині потрібно невідкладно переміститися у прохолодне приміщення та випити достатню кількість рідини.

ЩО РОБИТИ

Якщо ви відчули або помітили в інших ознаки перегріву, виконайте такі 4 кроки:

Перемістіть людину у прохолодне місце.

Зніміть весь непотрібний одяг, наприклад куртку або шкарпетки.

Дайте випити регідратаційний напій або прохолодну воду.

Охолодіть шкіру: збризніть або протріть її прохолодною водою. Також можна використати холодні пакети, загорнуті в тканину, поклавши їх під пахви або на шию.

Залишайтеся з людиною, допоки їй не стане краще. Вона має почати охолоджуватися та відчувати поліпшення стану протягом 30 хвилин.

КОЛИ ПОТРІБНА ДОПОМОГА

Тепловий удар є найтяжчим проявом теплового ураження та результатом порушення терморегуляції, який загрожує життю.

Викликайте швидку, якщо є такі його ознаки:

погане самопочуття після 30 хвилин відпочинку в прохолодному місці, охолодження та вживання рідини

дуже висока температура

гаряча шкіра, яка не потіє і може почервоніти

прискорене серцебиття

прискорене дихання або задишка

плутанина думок і відсутність координації

судоми

втрата свідомості.

ПРОФІЛАКТИКА ПЕРЕГРІВУ

Існує високий ризик теплового виснаження або теплового удару під час спекотної погоди або фізичних вправ.

Щоб запобігти цьому:

пийте більше холодних напоїв, особливо якщо ви активні або займаєтеся спортом

носіть світлий, вільний одяг

уникайте перебування на сонці з 11:00 до 15:00

уникайте вживання алкоголю

уникайте надмірних фізичних навантажень

якщо ви перебуваєте в приміщенні в дуже спекотний день, закрийте штори та вікна, якщо надворі спекотніше, ніж всередині.

Діти, люди похилого віку та люди з тривалими захворюваннями (наприклад, діабет або серцево-судинні захворювання) більше схильні до ризику теплового виснаження або теплового удару.