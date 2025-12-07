В Мексике обнаружили древнее захоронение 1325 (фото)

Археологи Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) обнаружили в центре Мехико остатки жилого сооружения позднеклассического периода (1325-1521). В ней нашли три человеческих захоронения, каменную печь, обширную коллекцию керамики и бытовые артефакты, свидетельствующие о жизни семьи среднего социального статуса.

Находка связана с поселениями Тлателолко – группы, отделившейся от мексиканцев и основавшей собственный город. Об этом пишет Heritage Daily.

Раскопки производились вдоль проспекта Eje Central Lázaro Cárdenas, вблизи археологической зоны Тлателолко. Руководитель проекта Химена Ривера Эскамилла отметила: отсутствие озерных отложений указывает на стабильность рельефа, что помогает точно определить границы древнего поселения. Исследования выявили три фазы заселения мексиканцами и тлателолками.

Читайте также: В Шотландии нашли заброшенный королевский замок в возрасте 700 лет

Для подробного изучения археологи проложили девять траншей размером 2×2 м, пробную яму и колодец глубиной 3,85 м. В слоях обнаружили 24 уровня глины — доказательства многовековой человеческой деятельности, а также фрагменты стен, полов и каменной печи.

Среди захоронений: ребенок с биконической чашей и костями животных, новорожденный и молодой человек. Бытовые находки — веретена, миски, разноцветные обсидиановые лезвия, фигурки и печать с обезьяной, символом бога ветра Эхекатля, — подтверждают средний достаток семьи.

Эти артефакты раскрывают детали повседневной жизни и показывают, как общины формировали ландшафт в позднеклассический период. Находка стала важным вкладом в понимание урбанизации Тлателолко в приход испанцев.

Ранее мы рассказывали, что ученые совершили невероятное открытие в Перу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !