Рекордные показатели: синоптики испугали украинцев прогнозом погоды на неделю

В Украине в период с 8 по 15 июля ожидается значительная жара, где столбики термометров поднимутся до 41 градуса.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что с 8 до 10 жара будет терпима, а вот в течение 11-15 июля в большинстве областей ожидается ее усиление.

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"Максимальная температура днем будет 35-38°; в южных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях местами чрезвычайная жара 40-41°. Для Украины абсолютный максимум температуры составляет 42°, и был зафиксирован в Луганской области 12 августа 2010 года", – добавили синоптики.

Метеоролог Игорь Кибальчич подтвердил этот прогноз УГМЦ. Он говорит, что "температурный фон существенно превысит норму, а дневные максимальные значения температуры местами могут достигнуть рекордных показателей за весь период метеорологических наблюдений".

Температура в странах Европы. Источник: meteoprog.com

По его прогнозу, в выходные, в субботу, 13 июля, и в воскресенье, 14 июля, улучшения погодных условий не следует ожидать. Лучшая ситуация может быть в западных областях, здесь жару разбавят "локальные грозовые ливни в сопровождении шквалов и града".

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сильная жара придет надолго – где-то на полторы недели.

"Столбики термометров будут достигать +33+39 градусов, кое-где +40 и выше. Да еще довольно длительное время", – написала она в Фейсбуке.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как предотвратить тепловой удар и что делать, когда он уже случился.

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