Синоптики шокували прогнозом на липень: коли Україну накриє аномальна спека

Метеорологи заздалегідь передбачали спекотний липень з малою кількістю опадів, і тепер підтвердили аномально високі температури.

Синоптикиня Анжеліка Ганчук в інтерв’ю виданню NV розповіла про надзвичайну липневу спеку та пояснила, чому дощі, що іноді її переривають, не полегшують ситуацію.

Так, вона зазначила, що у багатьох регіонах України синоптики вже зафіксували рекордні для липня температури. Наприклад, у Дніпрі температура днями досягла +38 градусів, що є рекордом для цього регіону в цю пору року. Найнижчі температури найближчим часом очікуються на заході країни, а також у Житомирській та Вінницькій областях, де температура буде в межах +20…+29 градусів. На півночі та в більшості центральних областей температура коливатиметься між +29 і +34 градусами. Найспекотніше буде на півдні та сході країни, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях, де температура вдень перевищуватиме +30 градусів, а в окремих місцях навіть понад +35 градусів. Температура понад +35 градусів вважається сильною спекою, яка може бути небезпечною для здоров’я людей.

Читайте також: Стало відомо, коли в Україні стане прохолодніше

"Вірогідність дощів є, але поле високого тиску і антициклони із заходу та сходу водночас стримують циклони із півночі та півдня. Через це країна опинилась у своєрідній перехідній зоні. Наче й надійшла волога, але нам не вистачає певних синоптичних процесів, щоб вона трансформувалася в дощ. Принаймні, за прогнозами Укргідрометцентру по Україні до п’ятниці включно очікуються короткочасні зливові дощі, але дуже локальні. І якщо 4 липня це стосується переважно заходу, то 5 липня трохи вологи отримають південь та лівобережна частина країни. А от на вихідних слід чекати погоди без опадів по всій території України, а спека розтягнеться ще далі і „покриє" навіть західні області - вже і там буде +30. Початок наступного тижня у нас буде дуже спекотним, а в середині тижня температура наближатиметься до +40, особливо це стосується центру та півдня нашої країни. Ми вже бачимо, що липень буде спекотнішим за норму. На скільки саме, рано говорити, але однозначно будуть нові температурні рекорди", — повідомила експертка.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як запобігти тепловому удару і що робити, коли він вже трапився.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!