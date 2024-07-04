Синоптики шокировали прогнозом на июль: когда Украину накроет аномальная жара

Метеорологи заранее предсказывали жаркий июль с малым количеством осадков, и теперь подтвердили аномально высокие температуры.

Синоптик Анжелика Ганчук в интервью изданию NV рассказала о чрезвычайной июльской жаре и объяснила, почему дожди, которые иногда ее прерывают, не облегчают ситуацию.

Так, она отметила, что во многих регионах Украины синоптики уже зафиксировали рекордные для июля температуры. Например, в Днепре температура на днях достигла +38 градусов, что является рекордом для этого региона в это время года. Самые низкие температуры в ближайшее время ожидаются на западе страны, а также в Житомирской и Винницкой областях, где температура будет в пределах +20...+29 градусов. На севере и в большинстве центральных областей температура будет колебаться между +29 и +34 градусами. Жарче всего будет на юге и востоке страны, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях, где температура днем будет превышать +30 градусов, а в отдельных местах даже более +35 градусов. Температура свыше +35 градусов считается сильной жарой, которая может быть опасной для здоровья людей.

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"Вероятность дождей есть, но поле высокого давления и антициклоны с запада и востока одновременно сдерживают циклоны с севера и юга. Поэтому страна оказалась в своеобразной переходной зоне. Вроде и поступила влага, но нам не хватает определенных синоптических процессов, чтобы она трансформировалась в дождь. По крайней мере, по прогнозам Укргидрометцентра по Украине до пятницы включительно ожидаются кратковременные ливневые дожди, но очень локальные. И если 4 июля это касается преимущественно запада, то 5 июля немного влаги получат юг и левобережная часть страны. А вот на выходных следует ждать погоды без осадков по всей территории Украины, а жара растянется еще дальше и "покроет" даже западные области - уже и там будет +30. Начало следующей недели у нас будет очень жарким, а в середине недели температура будет приближаться к +40, особенно это касается центра и юга нашей страны. Мы уже видим, что июль будет жарче нормы. На сколько именно, рано говорить, но однозначно будут новые температурные рекорды", – сообщила эксперт.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как предотвратить тепловой удар и что делать, когда он уже случился.

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