Просто та неймовірно смачно: рецепт кабачкової ікри

Ця вишукана закуска з кабачків та запечених перців стане справжньою окрасою будь-якого святкового столу.Ніжна вершкова основа з пікантною ноткою гострого перцю, свіжою зеленню та ароматом цибулі підкорить серця гурманів. Ікра чудово смакує з лавашем, як соус до картоплі або пасти.

Секрет насиченого смаку: овочі для ікри - кабачки та перці - рекомендується готувати на грилі. Це додасть їм неперевершеного димного аромату. Також можна обсмажити їх на решітці над відкритим вогнем, але слід уважно стежити, щоб вони не підгоріли. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

2 червоних болгарських перці

1 кабачок

1/4 склянки олії

1 цибулина

2 ст. л. пасти з гострого перцю анчо

1 пучок кінзи

Сіль та чорний перец за смаком

Приготування:

Розігрійте гриль до високої температури. Змастіть решітку олією. Покладіть перець і кабачки на решітку та обсмажте, періодично перевертаючи, протягом 15-20 хвилин для перців та 25-30 хвилин для кабачків. Готові овочі негайно перекладіть у велику миску, щільно накрийте харчовою плівкою та дайте їм "відпочити" протягом 15 хвилин. З перців видаліть шкірку, плодоніжки та насіння. З кабачків зніміть шкірку та плодоніжки. За допомогою кухонного комбайна подрібніть овочі до стану густої пасти з дрібними помітними шматочками перцю (приблизно 15 секунд). Розігрійте олію в каструлі на середньому вогні. Додайте цибулю та готуйте до м'якості. Вмішайте пасту з гострого перцю та ретельно перемішайте. Зменшіть вогонь до мінімуму та готуйте, не накриваючи кришкою, часто помішуючи, щоб запобігти пригоранню, протягом 20-30 хвилин. Зніміть каструлю з вогню. Додайте кінзу, сіль та чорний перец за смаком. Дайте ікрі охолонути до кімнатної температури (приблизно 1 година). За потреби додайте ще солі та чорного перцю.

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