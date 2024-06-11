Просто и невероятно вкусно: рецепт кабачковой икры

Нежная сливочная основа с пикантной ноткой острого перца, свежей зеленью и ароматом лука покорит сердца гурманов. Икра прекрасно подходит с лавашем, как соус к картофелю или пасте.

Секрет насыщенного вкуса: овощи для икры – кабачки и перцы – рекомендуется готовить на гриле. Это придаст им непревзойденный дымный аромат. Также можно жарить их на решетке над открытым огнем, но следует внимательно следить, чтобы они не подгорели. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

2 красных болгарских перца

1 кабачок

1/4 стакана масла

1 луковица

2 ст. л. пасты из острого перца анчо

1 пучок кинзы

Соль и черный перец по вкусу

Приготовление:

Разогрейте гриль до высокой температуры. Смажьте решетку растительным маслом. Положите перец и кабачки на решетку и обжарьте периодически переворачивая в течение 15-20 минут для перцев и 25-30 минут для кабачков. Готовые овощи немедленно переложите в большую миску, накройте плотно пищевой пленкой и дайте им "отдохнуть" в течение 15 минут. Из перцев удалите кожуру, плодоножки и семена. С кабачков снимите шкурку и плодоножки. С помощью кухонного комбайна измельчите овощи до состояния густой пасты с мелкими броскими кусочками перца (примерно 15 секунд). Разогрейте растительное масло в кастрюле на среднем огне. Добавить лук и готовить к мягкости. Вмешайте пасту из острого перца и тщательно перемешайте. Убавьте огонь до минимума и готовьте, не накрывая крышкой, часто помешивая, чтобы предотвратить пригорание, в течение 20-30 минут. Снимите кастрюлю с огня. Добавить кинзу, соль и черный перец по вкусу. Дайте икре остыть до комнатной температуры (примерно 1 час). При необходимости добавить еще соли и черного перца.

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