Смачний медовик з вишневим конфітюром

МЕДОВИК

Напевно кожен із вас коли-небудь куштував цей торт.

Для мене він один з улюблених.

Інгредієнти для коржів:

• Яйця — 3 шт;

• Цукор — 150 г;

• Мед — 140 г;

• Вершкове масло — 90 г;

• Сода — 1 ч.л;

• Борошно — 400 г.

Для крему:

• Жирна сметана — 500 г;

• Цукор — 150 г;

• Сік лимону — ½ шт.

Для конфітюру:

• Вишні — 400 г;

• Цукор — 100 г;

• Кукурудзяний крохмаль — 1 ст.л.

Для декору можете обрати

фрукти, ягоди, горіхи чи цукати.

Приготування:

1. В каструлі поєднуємо яйця цукор, мед та масло. Перемішуємо, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння, постійно помішуючи.

2. Додаємо соду й швидко перемішуємо (маса має збільшитися у розмірі та посвітлішати).

3. Знімаємо з вогню, просіюємо борошно й гарно все перемішуємо. Тісто має вийти трохи липким.

4. Кладемо його на поверхню, присипану борошном, накриваємо рушничком та залишаємо на 15 хв.

P.S.: якщо після цього тісто буде сильно липким, додайте трішки борошна та замісіть мʼяке тісто (борошна багато не додавайте, щоб не забити тісто).

5. Ділимо тісто на шматочки, у мене вийшло 8 коржів (діаметр — 20 см).

6. Розкочуємо кожен шматок дуже тонко. Випікаємо на застеленому пергаментом декові, у розігрітій до 180° градусів духовці, приблизно 4-5 хв, до золотистого кольору.

7. Потім дістаємо, одразу обрізаємо скоринки й перебиваємо в крихту. Вона потрібна для обсипання торта.

8. Змащуємо один корж кремом, другий конфітюром, і так по черзі. А зверху посипаємо крихтою.

9. Даємо просочитися.