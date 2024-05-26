Вкусный медовик с вишневым конфитюром
МЕДОВИК
Наверняка каждый из вас когда-нибудь пробовал этот торт.
Для меня он один из любимых.
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Інгредієнти для коржів:
• Яйця — 3 шт;
• Цукор — 150 г;
• Мед — 140 г;
• Вершкове масло — 90 г;
• Сода — 1 ч.л;
• Борошно — 400 г.
Для крему:
• Жирна сметана — 500 г;
• Цукор — 150 г;
• Сік лимону — ½ шт.
Для конфітюру:
• Вишні — 400 г;
• Цукор — 100 г;
• Кукурудзяний крохмаль — 1 ст.л.
Для декору можете обрати
фрукти, ягоди, горіхи чи цукати.
Приготування:
1. В каструлі поєднуємо яйця цукор, мед та масло. Перемішуємо, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння, постійно помішуючи.
2. Додаємо соду й швидко перемішуємо (маса має збільшитися у розмірі та посвітлішати).
3. Знімаємо з вогню, просіюємо борошно й гарно все перемішуємо. Тісто має вийти трохи липким.
4. Кладемо його на поверхню, присипану борошном, накриваємо рушничком та залишаємо на 15 хв.
P.S.: якщо після цього тісто буде сильно липким, додайте трішки борошна та замісіть мʼяке тісто (борошна багато не додавайте, щоб не забити тісто).
5. Ділимо тісто на шматочки, у мене вийшло 8 коржів (діаметр — 20 см).
6. Розкочуємо кожен шматок дуже тонко. Випікаємо на застеленому пергаментом декові, у розігрітій до 180° градусів духовці, приблизно 4-5 хв, до золотистого кольору.
7. Потім дістаємо, одразу обрізаємо скоринки й перебиваємо в крихту. Вона потрібна для обсипання торта.
8. Змащуємо один корж кремом, другий конфітюром, і так по черзі. А зверху посипаємо крихтою.
9. Даємо просочитися.