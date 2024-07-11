Вимовляйте ці фрази щодня і залучите багатство: ритуал щоденної афірмації

Не секрет, що залучення багатства та процвітання є загальним бажанням для багатьох людей. Є думка, що на потік грошей можна вплинути за допомогою певних слів та дій. UAportal підготував фрази, які, враховуючи популярні переконання, можуть допомогти залучити достаток.

"Я заслуговую на гроші"

Регулярне повторення фрази "Я заслуговую на гроші" служить нагадуванням про те, що фінансові ресурси зароблені завдяки справжній завзятій праці та цілеспрямованості.

"Гроші обов'язково повернуться до мене"

Вимова цієї фрази, особливо коли витрачаєте гроші, додає до неї нотку магії. Це створює усвідомлення, що нічого не втрачаєте і підтверджуєте, що витрачені гроші обов'язково повернуться свого часу.

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"Я залучаю гроші"

Вимовляйте фразу "Гроші йдуть до мене" з непохитною впевненістю, щиро вірячи в її істинність. Вважаючи себе магнітом, що притягує гроші, тим самим посилюєте свою рішучість та цілеспрямованість.

"Я вдячний успіху"

Дуже важливо регулярно висловлювати подяку долі, у тому числі й за фінансові здобутки. Фраза "Я вдячний везінню" підходить для визнання ролі везіння та удачі. Нехтування подякою може призвести до негативних наслідків.

"Гроші будуть ще"

Висловлюючи цю фразу, можна змінити сприйняття витрачених коштів. Прийміть ідею, що витрачені кошти повернуться ще більшому обсязі. Таке мислення може спричинити реалізацію цього переконання.

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