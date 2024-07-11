Произносите эти фразы каждый день и привлечете богатство: ритуал ежедневной аффирмации

Не секрет, что привлечение богатства и процветания является всеобщим желанием для многих людей. Есть мнение, что на поток денег можно повлиять с помощью определенных слов и действий. UAportal подготовил фразы, которые, учитывая популярные убеждения, могут помочь привлечь достаток.

"Я заслуживаю денег"

Регулярное повторение фразы "Я заслуживаю денег" служит напоминанием о том, что финансовые ресурсы заработаны благодаря настоящему упорному труду и целеустремленности.

"Деньги обязательно вернутся ко мне"

Произнесение этой фразы, особенно когда тратите деньги, добавляет к ней нотку магии. Это создает осознание, что ничего не теряете и подтверждаете, что потраченные деньги обязательно вернутся в свое время.

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"Я привлекаю деньги"

Произносите фразу "Деньги идут ко мне" с непоколебимой уверенностью, искренне веря в ее истинность. Считая себя магнитом, притягивающим деньги, тем самым усиливаете свою решительность и целеустремленность.

"Я благодарен успеху"

Очень важно регулярно выражать благодарность судьбе, в том числе и за финансовые достижения. Фраза "Я благодарен везению" подходит для признания роли везения и удачи. Пренебрежение благодарностью может привести к негативным последствиям.

"Деньги будут еще"

Выражая эту фразу, можно изменить свое восприятие затраченных средств. Примите идею, что израсходованные средства вернутся в еще большем объеме. Такое мышление может повлиять на реализацию этого убеждения.

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