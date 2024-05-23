Срочно избавьтесь от этого: какие 5 вещей в вашем доме могут быть магическим подкладом

В народных верованиях подклад считается одним из самых коварных способов навредить человеку или его дому. Это разновидность магического воздействия, направленная на то, чтобы нанести вред здоровью, счастью или благополучию человека.

Команда UAportal расскажет о найденных вещах в доме, которые могут быть признаком того, что на вас привели порчу.

Волосы

Если вы обнаружили клок волос, и при этом он перемотан нитью красного или черного цвета, то это точно подклад. Как правило, его производят в двух случаях. Такая порча может принести разлад в семью или же ослабить здоровье.

Соль

Соль часто используют для волшебных заговоров. Соль может как помочь, так и навредить. Подсыпают ее либо в самую квартиру, либо под порог.

Прикасаться к ней руками не следует. Нужно аккуратно сместить соль веником и вынести за пределы вашего жилища.

Игла

Этот предмет достаточно сложно обнаружить в квартире, поэтому его часто используют для различных магических обрядов. Иглу могут воткнуть в обои, косяки или же просто бросить на пол.

Если вы нашли в доме иглу, то лучше от нее избавиться. Если ее подбросили, то она может принести вам много бед и несчастий.

Остатки свечей

Найдены маленькие огарки – еще один повод забеспокоиться. То же касается и предметов со следами воска. К примеру, смотанные нити и залитые воском.

Свечи очень часто используют в разных ритуалах. Чаще всего с их помощью производят порчу на бедность.

Если же на свече связана нить, то, скорее всего, вам желает злой человек, который находится с вами в родстве.

Бумажки и записки

Порчу можно "записать" и на листочке, а затем подложить ее в квартиру человека. И такой подклад найти очень сложно. Обычно опасная находка обнаруживается при ремонте где-то под плинтусами, за шкафами. На бумаге могут быть написаны необъяснимые символы и буквы.

Что с этим делать?

Если вы обнаружили у себя такую вещь – не торопитесь паниковать. Для начала от нее нужно правильно избавиться.

Лучше всего вынести ее за пределы дома и зарыть в землю. Можно отнести и в мусор. Главное – убрать вещь из дома и не прикасаться к ней непосредственно руками.

Используйте перчатки, пакет и избавьтесь от них тоже. Волосы и бумага лучше сжечь. Чтобы полностью обезопасить себя от негатива, прочтите несколько раз молитву, которую знаете.

Раньше мы рассказывали, какие 5 вещей притягивают ссоры в дом.

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