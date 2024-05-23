Терміново позбудьтеся цього: які 5 речей у вашому домі можуть бути магічним підкладом

У народних віруваннях підклад вважається одним із найпідступніших способів нашкодити людині або її оселі. Це різновид магічного впливу, спрямований на те, щоб завдати шкоди здоров'ю, щастю чи добробуту людини.

Команда UAportal розповість про знайдені речі у домі, які можуть бути ознакою того, що на вас навели порчу.

Волосся

Якщо ви виявили жмут волосся, і при цьому він перемотаний ниткою червоного або чорного кольору, то це точно підклад. Як правило, його роблять у двох випадках. Таке псування може принести розлад в сім’ю або ж послабити здоров’я.

Сіль

Сіль часто використовують для магічних змов. Сіль може як допомогти, так і нашкодити. Підсипають її або в саму квартиру, або ж під поріг.

Торкатися до неї руками не слід. Потрібно акуратно змести сіль віником і винести за межі вашого житла.

Голка

Цей предмет досить складно виявити у квартирі, а тому його часто використовують для різних магічних обрядів. Голку можуть увіткнути в шпалери, одвірок або ж просто кинути на підлогу.

Якщо ви знайшли в будинку голку, то краще її позбутися. Якщо її підкинули, то вона може принести вам багато бід і нещасть.

Залишки свічок

Знайдені маленькі недогарки – ще один привід занепокоїтися. Це ж стосується і предметів зі слідами воску. Наприклад, змотані нитки й залиті воском.

Свічки дуже часто використовують в різних ритуалах. Найчастіше з їхньою допомогою роблять псування на бідність.

Якщо ж на свічці пов’язана нитка, то скоріше за все, вам бажає зла людина, яка перебуває з вами в родинних стосунках.

Папірці й записки

Порчу можна "записати" і на листочку, а потім підкласти її в квартиру людини. І підклад такий знайти дуже складно. Зазвичай небезпечна знахідка виявляється під час ремонту десь під плінтусами, за шафами. На папері можуть бути написані незрозумілі символи і букви.

Що з цим усім робити?

Якщо ви виявили у себе таку річ – не поспішайте панікувати. Для початку від неї потрібно правильно позбутися.

Найкраще винести її за межі будинку і закопати в землю. Можна віднести і в сміття. Головне – прибрати річ з дому і не торкатися її безпосередньо руками.

Використовуйте рукавички, пакет і позбудьтеся від них теж. Волосся і папір найкраще спалити. Щоб повністю убезпечити себе від негативу, прочитайте кілька разів молитву, яку знаєте.

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