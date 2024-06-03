Правда чи міф: чому заборонено висаджувати туї біля будинку

UAportal розвінчав міфи, пов'язані з висаджуванням туї біля будинку, проливши світло на помилкові уявлення, пов'язані з цим деревом. Попри швидкий ріст і невибагливість у догляді, дана рослина довгий час була пов'язана з негативними забобонами та прикметами.

Туя, вічнозелене дерево, відоме своєю естетичною привабливістю і приємним ароматом, незаслужено отримала репутацію "рослини кладовища". За народним повір'ям, туя символізує скорботу і печаль, створюючи нібито спорідненість з покійним.

Забобони припускають, що посадка туї біля будинку може принести негативну енергію, що призводить до нездужання, втоми і головного болю. Дехто навіть стверджує, що туя висмоктує з людини енергію.

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Різні прикмети та забобони застерігають від посадки туї в безпосередній близькості до будинку. Вважається, що це може привернути хвороби і нещастя.

Самотніх жінок застерігають оминати дерево, оскільки вважається, що воно відштовхує потенційних кавалерів. Крім того, старий міф стверджує, що значний ріст рослини вказує на швидку смерть серед мешканців будинку.

Якщо відкинути забобони, то туя насправді має безліч корисних властивостей. По-перше, її хвоя має сильні антимікробні властивості, що потенційно може допомогти у профілактиці сезонних захворювань, якщо її висадити на ділянці.

По-друге, хвоя цього дерева, накопичуючи статичну енергію, виконує функцію природного очищувача повітря, притягуючи і зменшуючи кількість пилу в околицях. Крім того, при посадці в якості живої огорожі її крона забезпечує відмінний шумозахисний бар'єр.

Нагадаємо, раніше команда UAportal розповідала, яких речей потрібно позбутися, щоб у будинку панував достаток.

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