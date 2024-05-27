Останній тиждень травня буде небезпечним: прогноз магнітних бур

У понеділок, 27 травня, на Землі почалася магнітна буря, сила якої становила 4 бали, очікується, що вона протримається до кінця доби. У вівторок, 28 травня, геомагнітний шторм знизиться до 3 балів.

Згідно з даними Meteoagent, у період з 29 по 31 травня сила магнітних бур спаде до "зеленого рівня" та не перевищить К-індексу 2.

Коли магнітні бурі у травні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Від 1 до 8 червня нових магнітних бур не прогнозується. Проте варто зауважити, що графік може змінитися, адже його складають на основі поведінки Сонця.

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Вплив магнітних бур на людину: що відбувається, як вони впливають на тиск та як пережити?

Магнітні бурі - це тимчасові коливання магнітного поля Землі, спричинені викидами сонячної енергії.

Як магнітні бурі впливають на людину?

У деяких людей магнітні бурі можуть викликати низку негативних симптомів, таких як:

Головний біль

Запаморочення

Нудота

Зміна настрою

Втома

Біль у м'язах і суглобах

Проблеми зі сном

Погіршення самопочуття у людей з хронічними захворюваннями

Як магнітні бурі впливають на тиск?

Магнітні бурі можуть призводити до короткочасного підвищення або зниження артеріального тиску. Люди, які страждають на гіпертонію або гіпотонію, частіше відчувають ці зміни.

Як пережити магнітні бурі?

Слідкуйте за прогнозом магнітних бур. Заздалегідь підготуйтеся до магнітної бурі, якщо ви знаєте, що вона може негативно вплинути на вас. Дотримуйтесь режиму дня та здорового способу життя. Висипайтеся.Їжте здорову їжу. Пийте багато води. Уникайте стресів. Приймайте контрастний душ.

Якщо ви відчуваєте себе погано під час магнітної бурі, зверніться до лікаря.

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