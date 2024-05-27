Последняя неделя мая будет опасной: прогноз магнитных бурь

В понедельник, 27 мая, на Земле началась магнитная буря, сила которой составляла 4 балла, ожидается, что она продержится до конца суток. Во вторник, 28 мая, геомагнитный шторм снизится до 3 баллов.

Согласно данным Meteoagent, в период с 29 по 31 мая сила магнитных бурь спадет до "зеленого уровня" и не превысит К-индекс 2.

Когда магнитные бури в мае. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

С 1 по 8 июня новых магнитных бурь не прогнозируется. Однако следует заметить, что график может измениться, ведь его составляют на основе поведения Солнца.

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Воздействие магнитных бурь на человека: что происходит, как они влияют на давление и как пережить?

Магнитные бури – это временные колебания магнитного поля Земли, вызванные выбросами солнечной энергии.

Как магнитные бури оказывают влияние на человека?

У некоторых людей магнитные бури могут вызвать ряд негативных симптомов, таких как:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Смена настроения

Усталость

Боль в мышцах и суставах

Проблемы со сном

Ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями

Как магнитные бури оказывают влияние на давление?

Магнитные бури могут приводить к кратковременному повышению или понижению артериального давления. Люди, страдающие гипертонией или гипотонией, чаще испытывают эти изменения.

Как пережить магнитные бури?

Следите за прогнозом магнитных бурь. Предварительно подготовьтесь к магнитной буре, если вы знаете, что она может отрицательно повлиять на вас. Соблюдайте режим дня и здоровый образ жизни. Высыпайтесь. Ешьте здоровую пищу. Пейте много воды. Избегайте стрессов. Принимайте контрастный душ.

Если вы чувствуете себя плохо во время магнитной бури, обратитесь к врачу.

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