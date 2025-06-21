Під льодом Антарктиди знайшли стародавній світ: на що натрапили вчені на глибині 1,6 км

Вчені виявили приховану ділянку суші у важкодоступному районі Східної Антарктиди – так званій Землі Вілкса. Ця область, розташована в глибині континенту, за площею приблизно відповідає Бельгії.

Завдяки супутниковим знімкам і льодовим радарам, що здатні "зазирнути" крізь товщу криги, дослідники встановили: під льодом збереглися залишки древнього ландшафту, який колись був укритий річками, лісами і, можливо, навіть пальмами. Про це повідомляє Daily Mail.

Професор Стюарт Джеймісон із Даремського університету, який очолює дослідження, зазначає: ще раніше вчені знаходили пилок поблизу антарктичного узбережжя – це свідчить, що колись на цьому континенті панував багатий рослинний світ.

У ході нового дослідження науковці з'ясували, що прихований під льодом ландшафт простягається на понад 31 тисячу квадратних кілометрів. Дослідники порівнюють своє відкриття з виявленням справжньої "капсули часу".

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Багато мільйонів років тому Антарктида поступово дрейфувала до південних широт, разом із рухом тектонічних плит. Ця зміна призвела до утворення потужної океанічної течії, що відокремила материк від тепліших вод. Одночасно з цим зниження рівня CO₂ в атмосфері сприяло глобальному похолоданню.

Сукупність цих змін з часом призвела до формування величезних льодовикових щитів, перетворивши Антарктиду на крижану пустелю, яку ми знаємо сьогодні. Як зауважує професор Джеймісон, територія під Східноантарктичним льодовим щитом досі досліджена гірше, ніж поверхня Марса. Нині науковці аналізують невелику ділянку цього прихованого рельєфу, щоб краще зрозуміти, як змінювався ландшафт та сам льодовиковий щит упродовж мільйонів років.

Науковці виявили вражаючий доісторичний ландшафт, схований під товщею льоду в Антарктиді: гірські хребти й глибокі долини залишалися замкненими в крижаній пастці протягом мільйонів років.

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У ході дослідження було виявлено три великі підвищення рельєфу – кожне завдовжки від 120 до 168 км і завширшки до 85 км. Їх розділяють широкі долини до 40 км, які заглиблюються майже на 1,2 км. На відміну від більшості льодовиків, що активно трансформують ландшафт, крига у цьому регіоні Східної Антарктиди дуже холодна й майже не рухається – її зміщення не перевищує 4,8 метра на рік.

Науковці дійшли висновку, що надзвичайно повільне переміщення льодовикового покриву дало змогу зберегти рельєф майже в первозданному стані. Цей льодовик класифікується як "холодний", тобто лід міцно змерз із ґрунтом і майже не спричиняє ерозії. Професор екологічної геофізики Ніл Росс, один зі співавторів дослідження, зазначив: дивовижно, що цей стародавній рельєф, по суті, весь час залишався на виду, хоча про нього ніхто не здогадувався. Ця "капсула часу", за його словами, здатна дати уявлення про глибоку історію Східноантарктичного льодового щита та підказати, як він реагуватиме на кліматичні зміни в майбутньому.

Під час дослідження вчені застосовували супутникові технології для виявлення слабких нерівностей під льодом і за допомогою комп’ютерного моделювання реконструювали зміну ландшафту протягом мільйонів років.

Зараз дослідники впевнені, що ця ділянка надає рідкісний шанс зазирнути в далеке минуле Антарктиди, ще до того, як її вкрила крига. Як розповів професор Стюарт Джеймісон, збережена поверхня демонструє риси, типові для річкових систем, що існували задовго до появи льодовикового покриву. У ті часи Антарктида, ймовірно, мала помірний клімат, із густими лісами та повноводними річками.

Близько 14 мільйонів років тому зростаючий льодовиковий щит Східної Антарктиди накрив цю територію. Навіть у тепліші періоди, зокрема в середньому пліоцені приблизно 3 мільйони років тому, лід залишався незворушним. Навіть якщо він частково танув, цього було недостатньо, щоб відкрити приховану територію. Це відкриття особливо важливе сьогодні, коли рівень CO₂ і глобальна температура знову наближаються до значень, за яких колись на планеті ще не було антарктичного льоду.

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