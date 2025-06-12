На території Іспанії виявили унікальний скарб, виготовлений з космічного металу (фото)

У самому центрі однієї з найвизначніших археологічних знахідок бронзової доби в Іспанії виявили артефакти, які можуть радикально змінити уявлення про ранню металургію. Мова йде про два предмети з так званих скарбів Вільєни, виготовлені не з традиційних матеріалів, а з рідкісного метеоритного заліза.

Ця колекція, знайдена ще у 1963 році поблизу іспанського міста Аліканте, включає 66 предметів, більшість із яких — золоті вироби. Вона вважається однією з найважливіших доісторичних знахідок Іберійського півострова. Про це пише Daily Galaxy.

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Проте серед блискучих прикрас особливо вирізняються два артефакти — іржавий браслет та невелика порожниста півсфера. Їхній скромний вигляд спершу не викликав захоплення, однак саме вони привернули увагу дослідників.

Після хімічного аналізу вчені з’ясували, що ці предмети виготовлені не зі звичайного земного заліза, а з метеоритного — матеріалу з високим вмістом нікелю, який є ключовим індикатором його позаземного походження.

Це відкриття може змінити усталену хронологію розвитку металургії в цьому регіоні. Якщо залізо з метеорита дійсно було оброблене в епоху бронзи, це свідчить про наявність технологій, які значно випереджають свій час — ще до офіційного початку залізного віку.

Крім того, це перше задокументоване використання метеоритного заліза на Піренейському півострові. Хоча артефакти зазнали значної корозії, науковці вважають, що завдяки сучасним неінвазивним методам аналізу можна отримати ще більше даних про їхнє походження та технології виготовлення.

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