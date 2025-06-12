На территории Испании обнаружили уникальное сокровище, изготовленное из космического металла (фото)

В самом центре одной из самых выдающихся археологических находок бронзового века в Испании обнаружили артефакты, которые могут радикально изменить представление о ранней металлургии. Речь идет о двух предметах из так называемых сокровищ Вильены, изготовленных не из традиционных материалов, а из редкого метеоритного железа.

Эта коллекция, найденная еще в 1963 году вблизи испанского города Аликанте, включает 66 предметов, большинство из которых золотые изделия. Она считается одной из важнейших доисторических находок Иберийского полуострова. Об этом пишет Daily Galaxy.

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Однако среди блестящих украшений особенно выделяются два артефакта — ржавый браслет и небольшая полая полусфера. Их скромный вид сначала не вызывал восторга, однако именно они привлекли внимание исследователей.

После химического анализа ученые выяснили, что эти предметы изготовлены не из обычного земного железа, а из метеоритного материала с высоким содержанием никеля, который является ключевым индикатором его внеземного происхождения.

Это открытие может изменить установившуюся хронологию развития металлургии в этом регионе. Если железо из метеорита действительно было обработано в эпоху бронзы, это свидетельствует о наличии технологий, которые значительно опережают свое время еще до официального начала железного века.

Кроме того, это первое документированное использование метеоритного железа на Пиренейском полуострове. Хотя артефакты получили значительную коррозию, ученые считают, что благодаря современным неинвазивным методам анализа можно получить еще больше данных об их происхождении и технологиях изготовления.

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