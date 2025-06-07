Астрономи створили найбільшу карту Всесвіту: як виглядає (фото)

За допомогою найпотужнішого космічного телескопа в історії — телескопа Джеймса Вебба — вченим вдалося створити найбільшу на сьогоднішній день карту Всесвіту. Ця грандіозна панорама відкрила сотні тисяч невідомих раніше галактик. Дослідники зізнаються, що не впевнені, чи зможе телескоп ще колись повторити спостереження такого масштабу.

Про це пише Space. Знімки були отримані в рамках масштабної програми COSMOS-Web. Телескоп обстежив ділянку неба розміром, еквівалентним площі трьох повних Місяців, що є рекордним для апарата. В результаті понад 10 000 знімків дозволили виявити близько 800 000 нових галактик, багато з яких існували на дуже ранніх етапах розвитку Всесвіту.

Ці унікальні зображення стали основою найбільшої інтерактивної фотографії раннього Всесвіту. Переглянути її можна онлайн, а кожна галактика — доступна для детального огляду.

Вчені відзначають, що ця спроба охопити таку величезну частину космосу може залишитися унікальною: навіть потужності телескопа Вебба можуть не дозволити повторити подібне в майбутньому. Проте вже зібрані дані мають безцінну наукову цінність.

Читайте також: ЦРУ розсекречує: інопланетяни могли облаштувати базу під вершиною Аляски

У рамках COSMOS-Web вдалося отримати в 10 разів більше інформації про ранні галактики, ніж очікувалося. Серед знахідок — зображення найяскравіших галактик у центрах скупчень, які допоможуть краще зрозуміти, як формувалися зірки і змінювалася структура галактик за останні 12 мільярдів років.

На фотомонтажах, створених з нових знімків, видно дев’ять галактик, що охоплюють увесь хронологічний спектр космічної історії — від сучасного Всесвіту до об’єктів, світло від яких подорожувало до нас понад 13 мільярдів років. Це дозволяє простежити еволюцію Всесвіту від його молодості до сьогодення.

Нагадаємо, телескоп Джеймса Вебба було запущено у грудні 2021 року, а вже в липні 2022 він розпочав наукову місію. Телескоп знаходиться на відстані 1,5 млн км від Землі й оснащений потужними інфрачервоними приладами, що дають змогу бачити найвіддаленіші об’єкти у Всесвіті.

Раніше ми розповідали, що потужне сонячне виверження налякало вчених.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!