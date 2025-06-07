Астрономы создали самую большую карту Вселенной: как выглядит (фото)

С помощью мощнейшего космического телескопа в истории - телескопа Джеймса Уэбба - ученым удалось создать самую большую на сегодняшний день карту Вселенной. Эта грандиозная панорама открыла сотни тысяч неизвестных ранее галактик. Исследователи признаются, что не уверены, сможет ли телескоп еще когда-нибудь повторить наблюдение такого масштаба.

Об этом пишет Space. Снимки получены в рамках масштабной программы COSMOS-Web. Телескоп обследовал участок неба размером, эквивалентным площади трех полнолуний, что является рекордным для аппарата. В результате более 10 000 снимков позволили обнаружить около 800 000 новых галактик, многие из которых существовали на ранних этапах развития Вселенной.

Эти уникальные изображения стали основой величайшей интерактивной фотографии ранней Вселенной. Просмотреть ее можно онлайн, а каждая галактика – доступна для детального обзора.

Ученые отмечают, что эта попытка охватить столь огромную часть космоса может остаться уникальной: даже мощности телескопа Уэбба могут не позволить повторить подобное в будущем. Однако уже собранные данные обладают бесценной научной ценностью.

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В рамках COSMOS-Web удалось получить в 10 раз больше информации о ранних галактиках, чем ожидалось. Среди находок — изображения ярких галактик в центрах скоплений, которые помогут лучше понять, как формировались звезды и изменялась структура галактик за последние 12 миллиардов лет.

На фотомонтажах, созданных из новых снимков, видны девять галактик, охватывающих весь хронологический спектр космической истории — от современной Вселенной до объектов, свет от которых путешествовал к нам более 13 миллиардов лет. Это позволяет проследить эволюцию Вселенной от ее молодости к настоящему.

Напомним, телескоп Джеймса Уэбба был запущен в декабре 2021 года, а уже в июле 2022 года он начал научную миссию. Телескоп находится в 1,5 млн км от Земли и оснащен мощными инфракрасными приборами, позволяющими видеть самые отдаленные объекты во Вселенной.

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