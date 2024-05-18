Чому більшість античних статуй не мають носів: неочікувана відповідь вчених

У давніх цивілізаціях, як-от єгипетській, існувало вірування, що скульптура може зберігати в собі певну "сутність" або "душу" особи, яку вона відображає. Таким чином, акт вандалізму над статуєю міг би означати позбавлення її влади. Зокрема, вважалося, що пошкодження носа "вбиває" дух статуї, адже це, в теорії, позбавляло б її можливості "дихати", пише iflscience.com.

"Переважна кількість [носів] була навмисною мішенню. На чорнобазальтовій голові племінника імператора Тіберія Германіка в Британському музеї видно зламаний ніс, ймовірно, у той самий час, коли ранні християни вирізали хрест на лобі цього язичницького портрета", – говорить професор Ноттінгемського університету Марк Бредлі.

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Статую Афродіти, що зберігається у Національному археологічному музеї в Афінах, також спіткала подібна доля: її обличчя позбавили носа, а на чолі можна побачити викарбуваний хрест. Це свідчить про те, що в деяких випадках таке ушкодження слугувало певним ритуальним розвінчанням фальшивого ідола.

Одна з багатьох античних статуй без носа. Джерело: Andreas Wolochow/Shutterstock.com

Проте більша частина статуй античної епохи, які ми бачимо сьогодні без носів, були створені набагато пізніше. Це вказує на те, що ключ до розуміння подібного явища може лежати у системі правосуддя, а саме у характері покарань, що накладалися на винних.

"Стародавнє іконоборство натякає на традиції реального каліцтва обличчя, яке є притаманним стародавньому світу, починаючи з гомерівської Греції, Перської імперії, класичної та елліністичної Греції та Республіканського та Імперського Риму аж до візантійського періоду. Як у стародавньому світі, так і пізніше за часів Візантійської імперії, калічення та видалення носа було, здавалося б, досить поширеним покаранням, яке застосовувалося до будь-кого, від перелюбників до скинутих правителів. У Єгипті навіть було поселення під назвою Ріноколоура ("місто видалених носів"), куди відправляли у вигнання злочинців, яким відрізали носи", — зазначив Бредлі.

Крім реальних фактів, існує велика кількість міфологічних оповідань та легенд, де відтинання носа виступає як форма кари або зневаги.

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