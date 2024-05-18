Почему большинство античных статуй не имеют носов: неожиданный ответ ученых
В древних цивилизациях, например египетской, существовало верование, что скульптура может хранить в себе определенную "сущность" или "душу" лица, которое она отражает. Таким образом, акт вандализма над статуей мог бы означать лишение ее власти. В частности, считалось, что повреждение носа "убивает" дух статуи, ведь это, в теории, лишало бы ее возможности "дышать", пишет iflscience.com.
"Подавляющее количество [носов] было преднамеренной мишенью. На чернобазальтовой голове племянника императора Тиберия Германика в Британском музее виден сломанный нос, вероятно, в то же время, когда ранние христиане вырезали крест на лбу этого языческого портрета", – говорит профессор Ноттингемского университета Марк Брэдли.
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Статую Афродиты, хранящуюся в Национальном археологическом музее в Афинах, также постигла подобная судьба: ее лицо лишили носа, а на лбу можно увидеть выгравированный крест. Это свидетельствует о том, что в некоторых случаях такое повреждение служило определенным ритуальным развенчанием фальшивого идола.
Однако большая часть статуй античной эпохи, которые мы видим сегодня без носов, были созданы гораздо позже. Это указывает на то, что ключ к пониманию подобного явления может лежать в системе правосудия, а именно в характере наказаний, которые накладывались на виновных.
"Древнее иконоборчество намекает на традиции реального уродства лица, которое присуще древнему миру, начиная с гомеровской Греции, Персидской империи, классической и эллинистической Греции и Республиканского и Имперского Рима вплоть до византийского периода. Как в древнем мире, так и позже во времена Византийской империи, калечение и удаление носа было, казалось бы, довольно распространенным наказанием, которое применялось к любому, от прелюбодеев до свергнутых правителей. В Египте даже было поселение под названием Риноколоура ("город удаленных носов"), куда отправляли в изгнание преступников, которым отрезали носы", – отметил Брэдли.
Кроме реальных фактов, существует большое количество мифологических рассказов и легенд, где отсечение носа выступает как форма наказания или пренебрежения.
Напомним, ранее UAportal рассказывал о древнегреческой статуе женщины, использующей "ноутбук".
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