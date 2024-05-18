Почему большинство античных статуй не имеют носов: неожиданный ответ ученых

В древних цивилизациях, например египетской, существовало верование, что скульптура может хранить в себе определенную "сущность" или "душу" лица, которое она отражает. Таким образом, акт вандализма над статуей мог бы означать лишение ее власти. В частности, считалось, что повреждение носа "убивает" дух статуи, ведь это, в теории, лишало бы ее возможности "дышать", пишет iflscience.com.

"Подавляющее количество [носов] было преднамеренной мишенью. На чернобазальтовой голове племянника императора Тиберия Германика в Британском музее виден сломанный нос, вероятно, в то же время, когда ранние христиане вырезали крест на лбу этого языческого портрета", – говорит профессор Ноттингемского университета Марк Брэдли.

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Статую Афродиты, хранящуюся в Национальном археологическом музее в Афинах, также постигла подобная судьба: ее лицо лишили носа, а на лбу можно увидеть выгравированный крест. Это свидетельствует о том, что в некоторых случаях такое повреждение служило определенным ритуальным развенчанием фальшивого идола.

Одна из многих античных статуй без носа. Источник: Andreas Wolochow/Shutterstock.com

Однако большая часть статуй античной эпохи, которые мы видим сегодня без носов, были созданы гораздо позже. Это указывает на то, что ключ к пониманию подобного явления может лежать в системе правосудия, а именно в характере наказаний, которые накладывались на виновных.

"Древнее иконоборчество намекает на традиции реального уродства лица, которое присуще древнему миру, начиная с гомеровской Греции, Персидской империи, классической и эллинистической Греции и Республиканского и Имперского Рима вплоть до византийского периода. Как в древнем мире, так и позже во времена Византийской империи, калечение и удаление носа было, казалось бы, довольно распространенным наказанием, которое применялось к любому, от прелюбодеев до свергнутых правителей. В Египте даже было поселение под названием Риноколоура ("город удаленных носов"), куда отправляли в изгнание преступников, которым отрезали носы", – отметил Брэдли.

Кроме реальных фактов, существует большое количество мифологических рассказов и легенд, где отсечение носа выступает как форма наказания или пренебрежения.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о древнегреческой статуе женщины, использующей "ноутбук".

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