Невже таємницю пірамід розкрито: нове дослідження відкриває методи перевезення гігантських каменів

Дослідження, проведене вченими, виявило давнє русло річки Ніл, що пролягало неподалік від зони, де розташовано понад тридцять пірамід в Єгипті. Ця знахідка може пояснити, яким чином древні єгиптяни переміщали величезні кам’яні блоки під час будівництва цих монументальних споруд.

Згідно зі звітом, опублікованим у виданні The Guardian минулого четверга, 16 травня, це відкриття може бути ключем до розгадки однієї з найбільших загадок стародавнього світу.

Нове дослідження виявило, що поруч з легендарними пірамідами Гізи колись текла річка довжиною у 64 кілометри, яка тисячоліттями залишалася невидимою під шарами піску та землеробських полів.

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Ця давня річка може бути ключем до розуміння розташування пірамід, які розміщені в ряд вздовж нині забутої ділянки пустелі в Нільській долині, включаючи величну піраміду Хеопса, одне з семи чудес давнього світу. Археологи вже давно припускали, що древні єгиптяни могли використовувати водні шляхи для перевезення величезних кам’яних блоків, необхідних для будівництва пірамід.

"До цього часу точне місцезнаходження, форма, розміри та відстань цієї водної артерії від пірамід залишалися невідомими," - зазначила Еман Гонейм, головний дослідник з Університету Північної Кароліни, США.

Для відтворення картини давнього русла вчені застосували радарні супутникові знімки, які дозволили їм виявити і назвати річку Ахрамат, що в перекладі з арабської означає "піраміди". За словами Гонейм, ця технологія надала можливість "проникнути крізь піщану поверхню та відтворити образи прихованих структур, включно з затопленими річками та древніми спорудами".

Останні археологічні знахідки вказують на існування давньої річки поблизу пірамід Гізи. Згідно з дослідженнями, ця водойма, ймовірно, пересохла через екстремальну засуху. Розташування пірамід залишається всього в кілометрі від колишнього русла, що, на думку Гонейма, свідчить про значущість річки у процесі доставки матеріалів та робочої сили для їхнього зведення.

Таємниця методів, якими древні єгиптяни змогли створити такі масштабні та стійкі конструкції, залишається однією з найвеличніших загадок історії.

"Це дослідження є свідченням важливості взаємозв’язку між географією, кліматичними умовами, екосистемою та людською діяльністю", — прокоментувала Сюзанна Онстін, одна з авторів дослідження та представниця Університету Мемфіса.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки років єгипетським пірамідам насправді.

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