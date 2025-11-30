Вчені розгадали загадку появи камʼяних статуй на острові Пасхи (фото)

Вчені з Бінгемтонського університету (США) опублікували революційне дослідження, яке остаточно закриває три головні загадки острова Рапа-Нуї (острів Пасхи): хто, як і чому створив майже 1000 мегалітичних статуй моаї вагою до 80 тонн кожна. За допомогою дрона вчені зробили 11 686 високоточних знімків і створили першу повноцінну 3D-модель вулканічного кратера Рано-Рараку — головного "заводу" моаї.

Результат шокував: замість однієї централізованої майстерні чи ієрархії вождів виявлено 30 одночасно працюючих незалежних майстерень, розташованих вертикально одна над одною по схилах вулкана. Про це пише Science Alert.

Кожна майстерня належала окремому клану і використовувала власну техніку різьблення (всього зафіксовано три різні стилі). При цьому всі статуї мали однакову "канонічну" форму — це свідчить про глибоку культурну координацію без жорсткої верхівки влади.

Професор Карл Ліпо: "Це була децентралізована, але надзвичайно скоординована система — щось на кшталт сучасного open-source проєкту, тільки з каменю та 700 років тому".

2. Як перевозили 80-тонні статуї — вони справді "ходили"

Довгі роки вчені сперечалися: сани, ролики чи мотузки?

Нова модель показала, що статуї, які не дійшли до платформ аху і залишилися вздовж доріг, мають унікальні морфологічні ознаки:

ширша та важча основа;

D-подібний переріз;

нахил вперед на 5–15°.

Такі особливості безглузді при горизонтальному транспортуванні, але ідеальні для вертикального "ходіння" — коли статую розхитували мотузками, як холодильник під час переїзду.

Експерименти 2012–2023 років та усні традиції рапануйців підтвердили: 18–20 людей могли переміщати 5-тонну копію моаї зі швидкістю 100 метрів за годину саме таким способом.

3. Чому зникли ліси — винні не люди, а щури

Класична версія "екоциду" (жителі вирубали всі пальми під сани) виявилася міфом.

Аналіз сміттєвих ям показав: з часом рапануйці їли дедалі менше щурів і дедалі більше морепродуктів. Моделювання популяції показала, що полінезійські щури, завезені першими поселенцями близько 1200 року, розмножилися до кількох мільйонів особин і з'їдали 95 % насіння пальм щороку.

Люди розчищали землі під поля, але щури зробили відновлення лісів фізично неможливим. Саме тому до приходу європейців острів став безлісим.

