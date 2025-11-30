Ученые разгадали загадку появления каменных изваяний на острове Пасхи (фото)

Ученые из Бингемтонского университета (США) опубликовали революционное исследование, окончательно закрывающее три главные загадки острова Рапа-Нуи (остров Пасхи): кто, как и почему, создал почти 1000 мегалитических статуй весом до 80 тонн каждая. С помощью дрона ученые сделали 11 686 высокоточных снимков и создали первую полноценную 3D-модель вулканического кратера Рано-Рарака – главного "завода" моаи.

Результат шокировал: вместо одной централизованной мастерской или иерархии вождей обнаружено 30 одновременно работающих независимых мастерских, расположенных вертикально друг над другом по склонам вулкана. Об этом пишет Science Alert.

Каждая мастерская принадлежала отдельному клану и использовала собственную технику резьбы (всего зафиксировано три разных стиля). При этом все статуи имели одинаковую "каноническую" форму — это свидетельствует о глубокой культурной координации без жесткой власти.

Профессор Карл Липо: "Это была децентрализованная, но очень скоординированная система — что-то вроде современного open-source проекта, только из камня и 700 лет назад".

2. Как перевозили 80-тонные статуи – они действительно "ходили"

Долгие годы учёные спорили: сани, ролики или веревки?

Новая модель показала, что статуи, не дошедшие до платформ аху и оставшиеся вдоль дорог, имеют уникальные морфологические признаки:

более широкая и тяжелая основа;

D-образное сечение;

наклон вперед на 5–15°.

Такие особенности бессмысленны при горизонтальной транспортировке, но идеальны для вертикального "хождения" — когда статую расшатывали веревками, как холодильник во время переезда.

Эксперименты 2012-2023 годов и устные традиции рапануйцев подтвердили: 18-20 человек могли перемещать 5-тонную копию моаи со скоростью 100 метров в час именно таким способом.

3. Почему исчезли леса — виноваты не люди, а крысы

Классическая версия "экоцида" (жители вырубили все пальмы под сани) оказалась мифом.

Анализ мусорных ям показал: со временем рапануйцы ели все меньше крыс и больше морепродуктов. Моделирование популяции показало, что полинезийские крысы, завезенные первыми поселенцами около 1200 года, размножились до нескольких миллионов особей и съедали 95 % семян пальм ежегодно.

Люди расчищали земли под поля, но крысы сделали восстановление лесов физически невозможным. Именно поэтому к приходу европейцев остров стал безлесным.

