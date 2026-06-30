Залишилось майже недоторканним: в Мексиці знайшли древнє місто майя (фото)

Археологи виявили невідоме раніше місто цивілізації майя, заховане в глибині мексиканського біосферного заповідника Калакмуль. Понад тисячу років це поселення залишалося прихованим під щільними тропічними заростями.

Про це пише Daily Galaxy. Знахідку під назвою Мінанбé виявила мексикано-словенська експедиція під керівництвом археолога Івана Шпрайца з Дослідницького центру Словенської академії наук і мистецтв. Довгий час територія залишалася недоторканою через густу рослинність і відсутність доріг, що робило її майже недоступною для сучасних дослідників.

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Відкриття стало результатом майже трьох десятиліть роботи. Вчені поєднали дані повітряного лазерного сканування LiDAR із наземними розвідками, що дозволило "побачити" структури, приховані під кронами дерев. Після цього експедиції довелося прокладати п’ятикілометровий маршрут через джунглі, а далі просуватися важкодоступною місцевістю пішки та на позашляховиках. На місці вони підтвердили, що площа поселення становить близько 15 гектарів.

У межах комплексу виявили площі, палаци, церемоніальні споруди, тераси та складну систему водного господарства з каналами й водно-болотними зонами. За словами Шпрайца, збереженість об’єкта стала несподіванкою для дослідників — територія не має слідів масштабного розграбування.

Серед найпомітніших споруд — пірамідальний храм заввишки понад 13 метрів, який домінує над ландшафтом. Дослідники відносять його до архітектурного стилю Ріо-Бек, що вирізняється кам’яною кладкою високої точності, декоративними фасадами та стрімкими сходами. Поруч виявили стелу, пов’язану з храмовим комплексом, збереженість якої здивувала фахівців.

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Загалом археологи задокументували 14 пам’яток, зокрема стели й вівтарі з ієрогліфами та рельєфними зображеннями. Одна зі стел показує сцену ритуального насильства з фігурою, що тримає зброю над полоненим. Для детального аналізу дослідники створили 3D-моделі об’єктів за допомогою фотограмметрії. Це дало змогу епіграфістам розшифровувати пошкоджені написи. Один із них містить дату, що відповідає 849 року н. е., що відносить частину споруд до пізньокласичного періоду майя — часу напередодні занепаду багатьох міст регіону в X столітті.

Окремі пам’ятки, включно з круглими та прямокутними вівтарями, мають ознаки навмисних змін у давнину. Також виявлено рельєфи із зображенням правителя в церемоніальному вбранні на тлі ієрогліфічних написів. Дослідження цього об’єкта продовжується, а вчені наголошують, що подібні знахідки суттєво розширюють уявлення про міську організацію та інженерні можливості цивілізації майя.

Нагадаємо, на затопленому острові у США виявили покинуту лікарню 1800-років.

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