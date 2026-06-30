Осталось почти неприкосновенным: в Мексике был найден древний город майя (фото)

Археологи обнаружили неизвестный ранее город цивилизации майя, спрятанный в глубине мексиканского биосферного заповедника Калакмуль. Более тысячи лет это поселение оставалось скрытым под плотными тропическими зарослями.

Об этом пишет Daily Galaxy. Находку под названием Минанбе обнаружила мексикано-словенская экспедиция под руководством археолога Ивана Шпрайца из Исследовательского центра Словенской академии наук и искусств. Долгое время территория оставалась неприкосновенной из-за густой растительности и отсутствия дорог, что делало ее почти недоступной для современных исследователей.

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Открытие явилось результатом почти трех десятилетий работы. Ученые объединили данные воздушного лазерного сканирования LiDAR с наземными разведками, что позволило увидеть структуры, скрытые под кронами деревьев. После этого экспедиции пришлось прокладывать пятикилометровый маршрут через джунгли, а дальше продвигаться по труднодоступной местности пешком и на внедорожниках. На месте они подтвердили, что площадь поселения составляет около 15 га.

В пределах комплекса были обнаружены площади, дворцы, церемониальные сооружения, террасы и сложная система водного хозяйства с каналами и водно-болотными зонами. По словам Шпрайца, сохранность объекта стала неожиданностью для исследователей — у территории нет следов масштабного разграбления.

Среди самых заметных построек — пирамидальный храм высотой более 13 метров, который доминирует над ландшафтом. Исследователи относят его к архитектурному стилю Рио-Бек, отличающегося каменной кладкой высокой точности, декоративными фасадами и стремительной лестницей. Рядом обнаружили стеллу, связанную с храмовым комплексом, сохранность которой удивила специалистов.

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В общей сложности археологи задокументировали 14 памятников, в том числе стелы и алтари с иероглифами и рельефными изображениями. Одна из стел показывает сцену ритуального насилия с фигурой, держащей оружие над пленником. Для подробного анализа исследователи создали 3D-модели объектов с помощью фотограммметрии. Это позволило эпиграфистам расшифровывать поврежденные надписи. Один из них содержит дату, соответствующую 849 году н. э., что относит часть сооружений к позднеклассическому периоду майя — времени накануне упадка многих городов региона в X веке.

Отдельные достопримечательности, включая круглые и прямоугольные алтари, имеют признаки умышленных изменений в древности. Также обнаружены рельефы с изображением правителя в церемониальном наряде на фоне иероглифических надписей. Исследование этого объекта продолжается, а ученые отмечают, что подобные находки существенно расширяют представление о городской организации и инженерных возможностях цивилизации майя.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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