Небезпечна аномалія в Арктиці: вчені попередили про глобальну загрозу

Сильна спека, яка тривала лише півтора місяця влітку 2024 року, спричинила безпрецедентне танення льодовиків на норвезькому архіпелазі Шпіцберген. За цей короткий час там зникло 62 гігатонни криги – близько 1% від загальної маси льодовикового покриву.

Для розуміння масштабів: це приблизно дорівнює всьому льодовому шару Гренландії. Про такі результати повідомляє дослідження, опубліковане у виданні Proceedings of the National Academy of Sciences.

Науковці зазначають, що у серпні середня температура на Шпіцбергені зросла на 7–11 °C. Щоб оцінити масштаби змін, вони використали дані польових вимірювань, супутникові знімки та порівняли їх із динамікою втрат льоду з 1991 року. Якщо раніше архіпелаг щороку втрачав менше 10 гігатонн льоду через природне танення й відколювання айсбергів, то у 2024-му більшість втрат відбулася саме через інтенсивне танення.

Читайте також: Може дестабілізувати ситуацію у всьому світі: вчені пояснили небезпеку виверження вулкану у Єллоустоуні

Разом із прилеглими районами Баренцева моря під час літньої спеки було втрачено близько 102 гігатонн льоду, що спричинило підвищення рівня світового океану на 0,27 мм. При цьому лише танення на Шпіцбергені спричинило зростання на 0,16 мм, що робить архіпелаг одним із головних "джерел" підвищення рівня моря у світі у 2024 році.

Хоча глобальне потепління може збільшити кількість снігопадів, які формують нові шари льоду, науковці попереджають: темпи танення криги перевищуватимуть її природне поповнення.

Як екстремальна спека загрожує людству

Рекордні температури. Літо 2024 року стало найспекотнішим за всю історію метеорологічних спостережень.

Літо 2024 року стало найспекотнішим за всю історію метеорологічних спостережень. Підвищення смертності. У 2025 році десятиденна хвиля спеки забрала життя 2300 європейців. За прогнозами, до кінця століття подібні явища можуть відбуватися настільки часто, що число загиблих сягне двох мільйонів.

У 2025 році десятиденна хвиля спеки забрала життя 2300 європейців. За прогнозами, до кінця століття подібні явища можуть відбуватися настільки часто, що число загиблих сягне двох мільйонів. Ризик поширення хвороб. Потепління сприяє розселення комарів, що переносять тропічні інфекції, у регіони з помірним кліматом.

Потепління сприяє розселення комарів, що переносять тропічні інфекції, у регіони з помірним кліматом. Загроза для біорізноманіття. Танення льодовиків на Шпіцбергені ставить під ризик Всесвітнє сховище насіння. Через це з’являються пропозиції створити подібний біобанк навіть на Місяці.

Раніше ми розповідали, що на основі 5000 років вчений спрогнозував майбутнє світу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!