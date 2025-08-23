Опасная аномалия в Арктике: ученые предупредили о глобальной угрозе

Сильная жара, длившаяся всего полтора месяца летом 2024 года, повлекла за собой беспрецедентное таяние ледников на норвежском архипелаге Шпицберген. За это короткое время там исчезло 62 гигатонных льда – около 1% от общей массы ледникового покрова.

Для понимания масштабов: это примерно равно всему ледовому слою Гренландии. О таких результатах сообщает исследование, опубликованное в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые отмечают, что в августе средняя температура на Шпицбергене выросла на 7–11 °C. Для оценки масштабов изменений они использовали данные полевых измерений, спутниковые снимки и сравнили их с динамикой потерь льда с 1991 года. Если раньше архипелаг ежегодно терял менее 10 гигатонн льда из-за естественного таяния и откалывания айсбергов, то в 2024-м большинство потерь произошло именно из-за интенсивного таяния.

Вместе с прилегающими районами Баренцева моря во время летней жары было потеряно около 102 гигатонн льда, что повлекло за собой повышение уровня мирового океана на 0,27 мм. При этом только таяние на Шпицбергене привело к росту на 0,16 мм, что делает архипелаг одним из главных "источников" повышения уровня моря в мире в 2024 году.

Хотя глобальное потепление может увеличить количество снегопадов, формирующих новые слои льда, ученые предупреждают: темпы таяния льда будут превышать его естественное пополнение.

Как экстремальная жара угрожает человечеству

Лето 2024 стало самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Повышение смертности. В 2025 году десятидневная волна жары унесла жизни 2300 европейцев. По прогнозам, к концу столетия подобные явления могут происходить настолько часто, что число погибших достигнет двух миллионов.

В 2025 году десятидневная волна жары унесла жизни 2300 европейцев. По прогнозам, к концу столетия подобные явления могут происходить настолько часто, что число погибших достигнет двух миллионов. Риск распространения заболеваний. Потепление способствует расселению комаров, переносящих тропические инфекции, в регионы с умеренным климатом.

Потепление способствует расселению комаров, переносящих тропические инфекции, в регионы с умеренным климатом. Угроза для биоразнообразия. Таяние ледников на Шпицбергене ставит под риск Всемирное хранилище семян. Поэтому появляются предложения создать подобный биобанк даже на Луне.

