Надзвичайно добре зберігся: у Німеччині знайшли некрополь віком 4500 років (фото)

На сході Німеччини археологи виявили унікальний некрополь віком близько 4 500 років. Знахідку виявили під час досліджень поблизу Лаусніцер-Хайде в федеральній Саксонії.

Розкопки відкрили масштабне й добре збережене поховальне місце, яке дає рідкісну можливість зазирнути в життя давніх громад: зрозуміти їхні ритуали, соціальну структуру та уявлення про смерть. Про це повідомляє Arkeonews.

За оцінками дослідників, це одна з найважливіших археологічних знахідок у регіоні за останні десятиліття. Роботи проводилися напередодні розробки гравійного кар’єру під керівництвом археолога Маттіаса Конрада та за участі державної археологині Регіни Смольнік. На площі понад 7 гектарів фахівці виявили десять курганів, пов’язаних із культура шнурової кераміки, яка існувала приблизно у 2750–2200 роках до н.е. і охоплювала території від сучасної України до Центральної Європи.

Нововиявлений некрополь уже вважають другим за величиною серед подібних пам’яток на схід від річки Ельба в Саксонії. За словами Смольнік, результати досліджень є "сенсаційними" і підкреслюють важливість проведення археологічних робіт до початку промислового освоєння територій.

Однією з головних особливостей є добрий стан збереження курганів. На відміну від багатьох європейських пам’яток, знищених ерозією чи сільським господарством, ці насипи частково збереглися і досі піднімаються над поверхнею — до 75 сантиметрів. Кожен із них має діаметр близько 6–7 метрів і оточений кільцевим ровом, а в центрі розташована поховальна яма.

Хоча через кислий ґрунт людські останки майже не збереглися, сама структура поховань дає цінну інформацію про ритуали пізнього неоліту. Зокрема, тіла розміщували у зігнутому положенні на боці, дотримуючись чітких правил: чоловіків — на правому боці головою на захід, жінок — на лівому, головою на схід.

У курганах також знайдено численні поховальні дари, багато з яких залишилися недоторканими. Серед них — керамічні посудини (амфори, кубки), кам’яні знаряддя та зброя. Особливо вражає кількість крем’яних виробів: сокири, тесла та наконечники стріл, що свідчать не лише про побутове використання, а й про соціальний статус похованих.

Окремої уваги заслуговує унікальна знахідка — близько 20 мідних намистин, які, ймовірно, були частиною прикраси. Такі артефакти рідкісні для цього регіону і є одними з найдавніших свідчень використання металу.

Цікаво, що саме мідь допомогла зберегти фрагмент людської кістки — частину нижньої щелепи. Це єдиний органічний залишок, знайдений на місці, що додає відкриттю особливої наукової цінності.

Дослідники зазначають, що подібні масштабні розкопки в Саксонії не проводилися вже понад 40 років. Нові дані допоможуть краще зрозуміти розвиток давніх суспільств, їхні технології, торгівлю та раннє використання металів.

Це відкриття також демонструє, наскільки важливою є співпраця між археологами та забудовниками: без попередніх досліджень такі унікальні пам’ятки могли б бути безповоротно знищені.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!