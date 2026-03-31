Очень хорошо сохранился: в Германии нашли некрополь в возрасте 4500 лет (фото)

На востоке Германии археологи обнаружили уникальный некрополь в возрасте около 4500 лет. Находку обнаружили в ходе исследований вблизи Лаусницер-Хайде в федеральной Саксонии.

Раскопки открыли масштабное и хорошо сохранившееся погребальное место, которое дает редкую возможность заглянуть в жизнь древних общин: понять их ритуалы, социальную структуру и представление о смерти. Об этом сообщает Arkeonews.

По оценкам исследователей это одна из важнейших археологических находок в регионе за последние десятилетия. Работы проводились накануне разработки гравийного карьера под руководством археолога Маттиаса Конрада и при участии государственной археологии Регины Смольник. На площади более 7 гектаров специалисты обнаружили десять курганов, связанных с культурой шнуровой керамики, которая существовала примерно в 2750–2200 годах до н.э. и охватывала территории от современной Украины до Центральной Европы.

Новоявленный некрополь уже считают вторым по величине среди подобных достопримечательностей к востоку от реки Эльба в Саксонии. По словам Смольник, результаты исследований "сенсационные" и подчеркивают важность проведения археологических работ до начала промышленного освоения территорий.

Одной из главных особенностей является хорошее состояние хранения курганов. В отличие от многих европейских памятников, уничтоженных эрозией или сельским хозяйством, эти насыпи частично сохранились до сих пор поднимаются над поверхностью — до 75 сантиметров. Каждый из них имеет диаметр около 6-7 метров и окружен кольцевым рвом, а в центре расположена погребальная яма.

Хотя из-за кислой почвы человеческие останки почти не сохранились, сама структура захоронений дает ценную информацию о ритуалах позднего неолита. В частности, тела размещали в изогнутом положении на боку, соблюдая четкие правила: мужчин — на правой стороне головой на запад, женщин — на левом, головой на восток.

В курганах также найдены многочисленные погребальные дары, многие из которых остались нетронутыми. Среди них – керамические сосуды (амфоры, кубки), каменные орудия и оружие. Особенно поражает количество кремневых изделий: топоры, тесла и наконечники стрел, свидетельствующие не только о бытовом использовании, но и социальном статусе погребенных.

Отдельного внимания заслуживает уникальная находка – около 20 медных бусин, которые, вероятно, были частью украшения. Такие артефакты редки для этого региона и являются одними из самых древних свидетельств использования металла.

Интересно, что именно медь помогла сохранить фрагмент человеческой кости – часть нижней челюсти. Это единственный органический остаток, найденный на месте, придающий открытию особую научную ценность.

Исследователи отмечают, что подобные масштабные раскопки в Саксонии не производились уже более 40 лет. Новые данные помогут лучше понять развитие древних обществ, их технологии, торговлю и использование металлов.

Это открытие также демонстрирует, насколько важно сотрудничество между археологами и застройщиками: без предварительных исследований такие уникальные памятники могли бы быть безвозвратно уничтожены.

