Науковці довели, що жінки-гладіатори існували: що робили та як виглядали (фото)

Історики отримали перший прямий візуальний доказ існування жінок-гладіаторок, які брали участь у боях із дикими тваринами. На це вказує мозаїка віком близько 1700 років.

Йдеться про зображення так званої "мисливиці", яка вступає в сутичку з леопардом на римській арені. Дослідники вважають, що ця сцена не лише демонструє жорстокість тогочасних видовищ, а й підтверджує: жінки могли виступати на арені, причому інколи — з оголеним торсом. Про це пише LiveScience.

Саму мозаїку знайшли ще у 1860 році в Реймсі (Франція), однак більша її частина була втрачена під час Першої світової війни. На щастя, археолог, який її відкрив, встиг зробити детальний малюнок і опублікувати його. Саме цей малюнок довгий час залишався поза увагою науковців.

Ситуація змінилася завдяки досліднику Альфонсо Манасу з Каліфорнійського університету, який повторно проаналізував зображення. Раніше історики вже знаходили письмові згадки про участь жінок у боях із тваринами, але донині не існувало жодних візуальних підтверджень. Тепер таке свідчення вперше з’явилося.

Реймс у часи Римської імперії був важливим адміністративним і культурним центром із населенням до 100 тисяч осіб. Імовірно, мозаїка, датована III століттям, прикрашала будинок заможного громадянина, який фінансував видовищні бої.

Ще в XIX столітті дослідники припускали, що на зображенні може бути жінка — на це вказували риси фігури та зачіска. Проте існувала й інша версія: що це "паегніарій" — арена-клоун із батогом. Сучасний аналіз дозволив відкинути ці сумніви. За словами Манаса, наявність характерних рис і контекст сцени чітко вказують, що перед нами саме жінка, яка бере участь у бою.

Ймовірно, такі жінки могли добровільно ставати гладіаторками або ж потрапляли на арену як покарання з можливістю здобути свободу. "Мисливиці", або венатрикси, відрізнялися від класичних гладіаторок тим, що билися не з людьми, а з тваринами.

Дослідники також припускають, що виступи жінок на арені могли мати додатковий ефект для глядачів — їх навмисно зображали з оголеним торсом, щоб підкреслити відмінність від чоловіків і посилити видовищність. Водночас остаточно сказати, чи були вони повністю оголеними, неможливо — нижня частина зображення не збереглася.

Цікаво, що вже у 200 році нашої ери бої жінок-гладіаторок між собою були офіційно заборонені в Римській імперії. Однак ця мозаїка може свідчити, що така заборона не поширювалася на поєдинки з тваринами, які, ймовірно, вважалися менш суперечливими.

