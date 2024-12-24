Неймовірне відкриття у Чехії: археологи знайшли древнє місто віком 7000 років, де добували золото

У Чехії археологи знайшли загублене місто, яке має 7000 років історії, але складається з кількох поселень, що існували в різні етапи розвитку людства. Це древнє поселення було виявлено під час будівництва дороги поблизу Праги. В ньому знайшли численні артефакти, що належать до неоліту, Гальштатської та Латенської культур, а також Середніх віків. Вчені вже вивчили понад 9000 археологічних об'єктів, повідомляє Interesting Engineering.

Будівництво дороги поблизу Праги було припинено, коли робітники натрапили на залишки стародавнього поселення. Для проведення розкопок та охорони культурної спадщини на місце були викликані археологи з Чеської академії наук. Вчені знайшли численні артефакти, житлові споруди та глибокі ями, пов'язані з видобутком золота. За словами дослідників, ці знахідки надають цінні відомості про життя та діяльність людей в різні етапи історії.

Спочатку археологи знайшли вісім довгих колонних споруд, що відносяться до другої половини VI тисячоліття до н. е. або пізнього неоліту. Це загублене поселення, якому 7000 років, свідчить про раннє заселення території сучасної Чехії людьми.

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Дослідники також виявили кам'яні інструменти та артефакти, виготовлені за їх допомогою, що підтверджує існування в стародавньому поселенні майстерні для обробки полірованого каменю.

Науковці з'ясували, що люди жили в цьому поселенні також у пізній період Гальштатської культури та на початкових етапах Латенської культури, тобто до V століття до н.е. Археологи знайшли 10 напівпідземних будівель, що свідчить про традицію часткового занурення осель у землю. Крім того, були виявлені кілька надземних споруд.

Археологи виявили численні стародавні артефакти, серед яких був столовий посуд з унікальним декором, а також свідчення металообробки. Однією з важливих знахідок стала ручка питної посудини з Адріатики, що вказує на можливий зв'язок цього поселення з середземноморським регіоном. Також були знайдені бронзові прикраси, що свідчить про наявність вищого класу серед його мешканців.

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Дослідники знайшли кілька десятків круглих ям, датованих XIII століттям. Вчені припускають, що ці ями використовувалися для видобутку або розвідки золота. Поселення розташоване неподалік від великого чеського золотого рудника XIII-XIV століть.

Оскільки під час розкопок археологи знайшли артефакти з трьох різних епох, дослідження будуть продовжені, а будівництво дороги тимчасово зупинене.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про споруду віком 476 тисяч років, яка перевертає історію людства.

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