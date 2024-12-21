Археологи знайшли в Китаї унікальну статую генерала теракотової армії

Дослідники, які вивчають знамениту "Теракотову армію" в Китаї, оголосили про знахідку унікальної статуї високопоставленого офіцера в натуральну величину. Статую знайшли в мавзолеї імператора Цинь Шихуанді в провінції Шеньсі.

Це лише десятий подібний екземпляр серед тисяч виявлених теракотових фігур. Про це повідомляє Live Science.

"Прикраси на обладунках високопоставлених офіцерів демонструють їхній особливий статус. Вони відображають естетичні смаки та соціальні символи тієї епохи", — розповіла Сючжень Дженіс Лі, археологиня з Оксфордського університету та колишня старша співробітниця Музею мавзолею імператора Цинь Шихуанді.

Фігуру знайшли поруч із залишками двох колісниць, трьох глиняних коней і двох додаткових воїнів. Археологи припускають, що ці знахідки демонструють складну організацію армії Цинь.

"Розташування офіцерів у військовому строю відображало структуру командування того часу", — зазначила Лі.

Читайте також: Найстаріше вино у світі:в Іспанії у гробниці археологи виявили 2000-річний артефакт (фото)

Теракотову армію випадково відкрили 1974 року під час копання колодязя. За майже 50 років розкопок археологи виявили близько 2000 статуй, хоча вважається, що на трьох ділянках їх може бути до 8000.

Воїни мали при собі арбалети, списи, мечі та іншу зброю. Вони були створені для захисту імператора Цинь Шихуанді в загробному світі.

Нову знахідку зробили в ямі № 2, яку вважають місцем розташування кавалерії. Керівник проекту розкопок Чжу Сіхун підтвердив, що це перший виявлений тут офіцер такого високого рангу.

Відмінними рисами статуї є складні головні убори, барвисті обладунки з хитромудрими стрічками та складені перед собою руки. Попри значний прорив, дослідники все ще намагаються відповісти на головне питання: хто був головнокомандувачем Теракотової армії?

"Це залишається найбільш інтригуючою загадкою нашого дослідження", — підсумувала Лі.

Нагадаємо, у Німеччині знайшли унікальну римську кольчугу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!